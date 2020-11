Matthäus critique l’équipe qui reflète la «fatigue officielle» de Löw

Pour le joueur national record Lothar Matthäus, la débâcle 6-0 de l’équipe nationale allemande de football en Espagne est une conséquence de l’échec d’adieu à l’entraîneur national Joachim Löw. « Il a compté. Il a raté le moment idéal pour prendre sa retraite, et cela aurait été après la Coupe du monde 2014 », a déclaré le capitaine de l’équipe du championnat du monde allemand de 1990 dans sa chronique Sky.

Du point de vue de Matthäus, le mandat de 14 ans de Löw est désormais contre-productif. « L’entraîneur national semble épuisé. Ses déclarations et explications publiques ne sont plus aussi claires, précises et souveraines qu’elles l’étaient il y a quelques années – et cela reflète son équipe sur le terrain », a déclaré le joueur de 59 ans.

Dans le détail, Matthäus a confirmé son point de vue avec des observations à la plus haute faillite de l’histoire du jeu international de la DFB depuis 1931: «À l’exception de Manuel Neuer, la robe DFB était deux tailles trop grande pour tout le monde. On pouvait littéralement ressentir la peur, le vide, l’abandon, la résignation. La croyance en sa propre force a été complètement perdue. «

De l’avis de l’international 150 fois, la catastrophe de Séville ne doit pas être considérée comme un black-out ponctuel. « La tendance de Löw et de son équipe est clairement orientée vers le bas. Vous ne pouvez pas tout lier à un seul match, mais il s’agit de la tendance: nous en avons maintenant concédé six contre l’Espagne. C’est une équipe de premier plan, mais nous en avons aussi contre nous. La Turquie et la Suisse ont marqué trois buts, l’Ukraine a eu suffisamment d’occasions de marquer plus d’un but. Par conséquent, c’est la vue d’ensemble qui est extrêmement alarmante « , a déclaré Matthäus.