Matt Shakman réalisera le film Cambridge Analytica pour Russo Bros.- / Film

Matt Shakman, le Il fait toujours beau à Philadelphie vétéran qui a réalisé chaque épisode de la prochaine série Marvel Disney + WandaVision, pourrait s’unir avec plusieurs autres anciens de Marvel pour un nouveau projet de film.

Un nouveau rapport indique que Shakman est en pourparlers pour réaliser un film Cambridge Analytica pour les producteurs Anthony et Joe Russo et écrivains Christopher Markus et Stephen McFeely (Avengers: Fin de partie). Shakman comble un trou de réalisateur laissé par David Gordon Green sur ce film, qui se concentre sur le scandale de la confidentialité des données auquel Facebook a participé lors de l’élection présidentielle américaine de 2016.

Collider fait connaître l’implication possible de Shakman, mais comme David Gordon Green avant lui, Shakman n’est «en pourparlers» que pour le poste et n’a pas encore officiellement signé. (Green était en pourparlers l’été dernier, mais a finalement décidé de diriger deux Halloween séquelles.)

Le film devrait se concentrer sur Christopher Wylie, qui était au centre du scandale de la confidentialité des données; cette société a illégalement extrait les données des utilisateurs de Facebook sans méfiance sans autorisation (à travers des jeux comme Farmville et des quiz innocents). Wylie a été la première personne à collecter illégalement les données de Cambridge Analytica, la société de conseil qui a utilisé ces informations pour créer des publicités politiques micro-ciblées qui ont influencé le vote sur le Brexit et ont sans doute influencé les élections américaines de 2016 en faveur de Donald Trump. Mais Wylie a dénoncé la société et partagé des documents avec la presse sur les activités illégales de la société, déclenchant une tempête autour de l’idée de confidentialité numérique qui a finalement conduit à Mark Zuckerberg de Facebook témoigner devant le Sénat américain.

Shakman a passé les vingt dernières années à diriger des épisodes de tonnes de spectacles extrêmement populaires et / ou acclamés par la critique: Six pieds sous terre, Fins heureuses, C’est toujours ensoleillé, Des hommes fous, Fargo, Le Trône de Fer, Succession, et beaucoup plus. Il n’a réalisé qu’un seul long métrage, le thriller du crime indépendant de 2014 Banque de coupe, mais ma grande question ici est de savoir s’il sera capable de rendre cette histoire suffisamment cinématographique pour justifier une interprétation sur grand écran.

Les films AGBO des Russos, qui viennent de sortir le thriller d’action de Chris Hemsworth Extraction et a le drame opioïde Tom Holland Cerise à venir, est derrière ce projet, et je me demande s’ils vont recruter un autre de leurs Avengers étoiles dans le rôle principal ici. (Peut-être Tom Hiddleston? Sebastian Stan? Ty Simpkins, s’ils recherchent quelqu’un de plus jeune?) On ne sait pas quand le projet commencera sa production grâce à la pandémie mondiale en cours, mais « plusieurs distributeurs ont déjà manifesté leur intérêt pour le projet », et avec autant de talent déjà attaché, il ne restera probablement pas longtemps sans foyer.

