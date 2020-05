MATT RYAN devient la quintessence CONSTANTINE avec JUSTICE LEAGUE DARK: APOKOLIPS WAR

Crédit: NBC



Avec un acteur jouant John Constantine dans deux versions différentes de la DCU, il devient difficile d’imaginer que quelqu’un à part Matt Ryan joue le personnage sage.

Ryan a l’honneur unique de jouer John Constantine dans la saison actuelle de Legends of Tomorrow et exprimer le même personnage dans la dernière fonctionnalité animée de DC, Justice League Dark: Apokolips War, sorti numériquement plus tôt ce mois-ci et disponible sur DVD le 19 mai. Il a joué le personnage principal dans le favori des fans mais de courte durée Constantine Émission de télévision pour NBC, mais depuis l’annulation de l’émission, il a repris le rôle dans les films d’animation et dans diverses émissions pour le live action de CW DCU.

Avec Justice League Dark: Apokolips War servant de finale à l’univers animé, Newsarama a demandé à Ryan s’il serait dans une autre saison de Legends of Tomorrow et pourquoi il se sent comme l’un des fans quand il regarde les films d’animation.

Newsarama: Matt, vous êtes dans une position unique, après avoir joué ce personnage pour l’animation et pour l’action en direct. Quelles sont les plus grandes différences?

Matt Ryan: Je ne porte pas le trench et la cravate ample, mais c’est le même ADN, vraiment, du personnage.

Ce qui est intéressant, c’est qu’après avoir joué l’action en direct d’abord, il y a un vrai côté physique pour John. Il a cette marche, cette jambe de force. Il y a une sorte de façon dont il se tient. Parce que ça fait tellement partie du personnage que je fais, quand je monte dans le stand, je n’ai pas tout ce physique à représenter, mais il y en a un peu qui, espérons-le, se transpose dans la voix. Tu sais?

C’est marrant. J’adore monter sur le stand et jouer John dans ces films. C’est bien.

Nrama: Ce film en particulier implique un grand nombre de personnages et une action de type plus grand que nature. Pensez-vous que l’animation libère John pour qu’il interagisse dans un environnement de type blockbuster?

Ryan: Oui, dans l’univers animé, vous pouvez faire beaucoup plus avec les effets pratiques et tout. C’est un tout autre jeu de balle. Avec l’action en direct, il y a toutes sortes de choses qui vont avec – les caméras, les costumes, les cheveux, le maquillage. Mais avec l’univers animé, vous pouvez entrer dans un stand et jouer le personnage juste en parlant.

Je dirai cependant que cela dépend aussi de la direction de la voix. Ces gars – nos producteurs qui sont dans la salle – ils savent exactement ce qu’ils veulent. Je veux dire, vous avez lu le script, mais vous ne savez pas vraiment comment ils vont le faire. Donc, c’est vraiment à eux et à leurs conseils.

Nrama: Pouvez-vous parler du rôle de John dans ce film?

Ryan: Ouais, donc, quand on retrouve John au début de ce film, il est dans un endroit unique pour John Constantine où il est quelque peu content. Vous savez, il est dans une relation et il a de l’amour dans sa vie.

Une fois que cela lui a été enlevé, il y a le classique John Constantine « Je vais me boire à mort; c’est de ma faute; c’est de ma faute; c’est de ma faute; culpabilité; tourmenter; auto-dépréciation »- toutes ces choses.

C’est jusqu’à ce qu’il y ait un éperon qui arrive, et John est quelqu’un qui a besoin d’un éperon, je pense. Par exemple, c’est quelqu’un qui va en lui-même quand il fait quelque chose de mal. Il se blâme et le prend sur lui. Et il y a quelque chose que j’aime vraiment chez lui, qu’il le prend sur lui. Il y a une arrogance à John, mais l’arrogance ne lui est pas tout à fait transposée – il ne blâme pas les autres. Il se blâme.

Il y a quelque chose de tragique là-dedans.

Il y a cet énorme fait de motivation dans ce film d’une énorme perte de quelque chose que John a gagné, et il s’en blâme.

Et puis il a besoin de cet éperon, et Clark Kent fournit cet éperon.

John est une véritable force motrice pour aider le monde – aider à sauver le monde.

Ce que j’aime, c’est la façon, dans le film, de petits morceaux du script – il y a de tout petits morceaux de réalisation de John, ou un peu de son esprit ou de sa ruse qui sont en fait de grands points pivots et aident l’histoire.

C’est formidable de voir qu’un personnage comme John Constantine – avec Superman et Batman et tous ces personnages incroyables dans l’univers DC – il y a le col bleu John Constantine, arrogant, fumeur de chaînes, chasseur de démons qui est en fait l’un des les gens pour aider à sauver l’humanité.

Nrama: Ce film est la conclusion de l’histoire que l’univers animé raconte. Comment pensez-vous que les fans aimeront la conclusion?

Ryan: Eh bien, j’ai grandi en regardant Batman à la télévision – je pense que c’est Kevin Conroy que j’ai regardé. Et j’ai toujours été un grand fan.

Donc, en regardant les films d’animation, tout d’abord, quand je regarde des scènes d’action en direct de moi-même, je trouve cela assez difficile. Je le regarde et je le regarde et je vois ce que j’aurais pu faire différemment, ou comment je pourrais être meilleur la prochaine fois. Il y a toujours cette analyse de ce que vous faites.

Avec les films d’animation, je peux les regarder en tant que fan. Et même si c’est ma voix, il y a un certain détachement où je peux vraiment, vraiment l’apprécier, où je ne peux pas tellement les choses en direct.

Et donc, en regardant ce film en tant que fan, je pense simplement que, si ces fans ressentent ce que je pense de ces personnages, ils vont adorer. Je pense qu’ils ont si bien réussi à tout lier ensemble.

Comme vous l’avez dit, il y a tellement de personnages et de tracés différents.

Ce que nous trouvons avec beaucoup de films, c’est que quand il y a tant de personnages impliqués et autant de intrigues, ils sont liés très rapidement et n’attirent pas trop l’attention. Mais je pense qu’ils ont fait un excellent travail dans ce film avec chaque intrigue et arc et oeuf de Pâques et des doublures.

Ils sont tous vraiment précis et formidables et compte tenu du temps dont ils ont besoin.

Donc je pense vraiment – et cela va de mon propre point de vue ici, en tant que fan – je pense qu’ils vont adorer. S’ils l’aiment autant que moi, je serai heureux.

Nrama: Les fans ont apprécié ce que vous avez fait DC Legends of Tomorrow. Verrons-nous plus de John Constantine aller de l’avant? Est-il prévu de poursuivre le rôle de John dans Légendes ou ailleurs?

Ryan: Eh bien, la saison 5 de Legends of Tomorrow est diffusée en ce moment, et nous cherchons à revenir pour la saison 6. Nous avons parlé de l’implication de Constantine dans ce domaine, et c’est quelque chose que j’aimerais faire.

De toute évidence, il s’agit toujours des histoires de ces choses et de la place de John. Mais depuis le début Légendes, au début, il y avait ma préoccupation parce que John est… vous savez, il marche seul sur son chemin; il est un peu solitaire; ce n’est pas un joueur d’équipe. Mais la façon dont il s’intègre dans Légendes a été génial, et ils l’ont vraiment bien écrit.

J’adore donc le personnage. Je ne pense pas qu’il ait juste besoin d’être Legends of Tomorrow. Je pense que John est un personnage qui peut apparaître dans la DCU. C’est ainsi qu’il a commencé,[[La saga de] Swamp Thing en 1985 – il est apparu et a dit quelques choses, puis deux ans plus tard, il avait sa propre série de bandes dessinées parce qu’il était tellement aimé.

Nous travaillons donc vers la saison 6 de Légendes. Nous ne savons pas quand cela se produira en raison de la situation actuelle. Mais il y a beaucoup d’histoires qui peuvent être racontées, que John Constantine doit raconter – beaucoup d’histoires avec John Constantine en elles qui peuvent être racontées, de toutes les bandes dessinées et à travers la DCU.

J’espère que nous pourrons explorer certaines de ces saisons la prochaine et je continuerai à explorer ce rôle.

Nrama: Je sais qu’il y a beaucoup de fans qui ont travaillé dur dans le passé pour garder John Constantine en live, donc je suis sûr qu’ils seront heureux d’entendre ça.

Ryan: Ils l’ont fait. Ils ont travaillé si dur. Vous savez, le plus drôle, c’est que lorsque le spectacle a été annulé, il y a ce truc – vous obtenez un rôle comme John Constantine, un rôle emblématique. C’est comme avoir un rôle comme Batman ou quelque chose comme ça et puis ça ne marche pas. Et puis vous vous dites: « Oh mon Dieu, était-ce mon faute? » Tu sais? « Qu’est-ce que j’ai fait de bien ou de mal? »

Et ce qui est vraiment génial dans tout ce voyage avec le personnage, c’est que, littéralement, les fans ont été de mon côté, d’après ce que j’ai lu de toute façon, les fans ont été de mon côté tout au long du processus. Et j’ai aussi beaucoup appris d’eux, en faisant les inconvénients et les choses de la bande dessinée, où j’ai eu des discussions approfondies sur des bandes dessinées spécifiques.

Je suis entré dans ce monde de fandom, et je suis aussi un fan. Et j’adore explorer ce monde et en faire partie.