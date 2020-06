Matt Roloff applaudit: je ne suis pas privilégié! Comment oses-tu?!?

Plus tôt cette semaine, Matt Roloff a finalement abordé les troubles en cours face à l’Amérique, alors que les manifestations continuent de faire rage dans le pays en réponse au meurtre de George Floyd.



En réalité, cependant, la star de Little People, Big World n’a pas dit grand-chose.



Il a juste offert quelques subtilités et platitudes générales.



Mais maintenant?



Face à certaines réponses critiques à sa déclaration Instagram susmentionnée?



Roloff a BEAUCOUP à dire.



Tout d’abord, un rappel de ce que Matt a écrit en réponse aux appels à la justice raciale qui résonnent dans le pays depuis des semaines:



«Pratiquez la douceur, recherchez la vérité, abandonnez la colère, ne calomniez pas et ayez de la compassion pour tous les êtres. Soyez doux, modeste et utile aux autres », a-t-il écrit via meme, ajoutant comme légende à lui:



«Nous vivons à une époque où nous pouvons faire mieux. J’en suis. »



De nombreux adeptes ont noté que Matt n’avait rien dit sur le mouvement Black Lives Matter ni même utilisé le mot racisme n’importe où dans ce post.



Ces mêmes partisans avaient auparavant reproché à Roloff de n’avoir rien dit du tout pendant un moment aussi crucial de l’histoire.



À la suite du très large message de Roloff sur l’état du pays en ce moment, au moins une personne a appelé la personnalité du TLC pour avoir parlé d’un lieu de privilège blanc.



Et cette allégation a déclenché Matt – grand moment.



« C’est probablement le plus [uninformed] chose que tu [could] dire à un autre humain d’une stature courte et profonde », riposta-t-il.



«Les petits gens ne sont pas« privilégiés »(comme les privilégiés nés) quelle que soit leur couleur de peau. Les LP doivent se battre pour chaque centimètre qu’ils obtiennent.



«Quelle chose cruelle à dire à quelqu’un qui a lutté dur pour surmonter toute l’adversité que la vie a à offrir… une communauté aux prises avec tant d’intimidation, de discrimination, de taquineries [and] chômage.



« Honte à toi! »



Maintenant, bien sûr, Matt a un point ici.



Il ne fait aucun doute que peu de gens souffrent plus que les gens moyens ou réguliers entre guillemets en raison de leur stature et de certains des handicaps physiques qui les retiennent dans la vie quotidienne.



Toutefois…



… Nous supposons que Matt n’a jamais eu peur de conduire une voiture ou de marcher dans la rue à cause de la couleur de sa peau.



Nous supposons qu’il n’a jamais eu peur d’interagir avec un policier et c’est ce que l’on entend ici par privilège blanc.



Il y a quelques jours à peine, le propre fils de Matt l’a appelé pour la même raison.



Après avoir dressé la liste d’un certain nombre d’organisations qui contribuent à la cause de la justice sociale, Jacob Roloff a tagué tous les membres de sa famille et les a exhortés à faire un don et / ou à utiliser leurs plateformes pour améliorer la société.



« Marquer ma famille (ceux qui ont une grande adhésion) parce qu’ils ont un public blanc majoritaire qui a désespérément besoin d’un appel à la solidarité avec ces manifestants et dissidents », écrivait Jacob à l’époque.



Il reste critique sur la façon dont ses parents ont géré toute cette situation.



Un autre adepte, quant à lui, a applaudi à Matt en réponse à sa réplique ci-dessus en écrivant:



«Vous prêchez d’être tolérant envers les autres et de surmonter l’adversité, mais [you’re] clairement pas à l’appui de tous les troubles que vos frères et sœurs noirs vont [through].



«Vous êtes resté muet sur le sujet.



«Bravo de ne pas vouloir faire bouger le bateau avec votre public conservateur de base. Pratiquez ce que vous prêchez. Tellement déçu de toi et de ta famille (sauf Jacob).



« Vous avez perdu un fan. »