Matt Lodge sur le radar de la sélection de l’État d’origine de la Nouvelle-Galles du Sud, Brad Fittler confirme son intérêt

L’entraîneur de l’État d’origine de la Nouvelle-Galles-du-Sud, Brad Fittler, a admis que la star de Brisbane Broncos, Matt Lodge, était envisagée pour un maillot des Blues alors qu’il tentait de se remettre miraculeusement d’une blessure.

Lodge devait initialement manquer toute la saison 2020 après s’être blessé à son LCA lors de la pré-saison, mais a utilisé le hiatus de la LNR pour récupérer et s’alignera pour l’équipe d’Anthony Seibold lors de la troisième ronde.

Le joueur de 24 ans n’a pas encore disputé un match représentatif dans sa carrière, mais a concocté plusieurs saisons pour les Broncos et est officiellement sur le radar de Fittler.

Le prop des Broncos Matt Lodge pourrait être en lice pour un premier match avec Origin s’il continue sa bonne forme cette année. (Getty)

« J’ai hâte de le regarder jouer et c’est aussi quelqu’un que nous regardons », a déclaré Fittler à 2 Go. Wide World of Sports Radio.

« Il sera intéressant de savoir ce qui se passe avec son ACL, pour voir à quelle étape [he’s at], d’un point de vue médical, parce que nous nous asseyons là et regardons les joueurs tout le temps et au moment où ils disent ACL, ils vont un minimum de neuf mois (en marge).

« C’est un de ces joueurs, c’est un joueur de 80 minutes, c’est un rameur de 80 minutes.

« Il a juste cette capacité de continuer et de faire son travail et il est très efficace. »

Fittler ne tarit pas d’éloges sur son coéquipier des Broncos de Lodge, Kotoni Staggs (Getty)

Fittler a également révélé que son coéquipier de Lodge, Kotoni Staggs, envisageait également un clin d’œil aux Bleus à la fin de l’année.

« Il a tellement de pouvoir et vous le regardez quand il reçoit le ballon, tout ce qu’il veut, c’est simplement battre le joueur », a-t-il déclaré.

« Il est tellement investi et tout son corps ne fait que pleurer et il doit être juste un cauchemar absolu à affronter.

« S’il continue de jouer comme il le fait, il est tout simplement trop difficile à affronter. »