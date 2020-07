Matt Lauer est « In A Good Place » selon la première épouse de l’ancienne animatrice de Today Show, Nancy Alspaugh !!!

Previous Today Show, la première épouse de Matt Lauer, Nancy Alspaugh, a récemment parlé de son ancien mari. Le scénariste et écrivain a fait remarquer à In Touch Weekly comment Lauer a été depuis sa fin extrêmement ouverte et s’est séparé et a abordé sa relation supposée avec Shamin Abas.

Alspaugh a partagé que Lauer «fait incroyable» après les conflits en cours dans la vie du séjour. La précédente star de Today Show a été licenciée après que quelques accusations de viol soient devenues connues en 2017. Lauer a également connu une séparation ouverte avec son épouse ultérieure, Annette Roque, qui n’a été conclue que deux ans plus tard. Lauer et Roque partagent trois jeunes: Jack Matthew Lauer, 18 ans, Romy Lauer, 15 ans, et Thijs Lauer, 12 ans.

Une partie de cette «nouvelle vie» peut intégrer une autre relation. Des rumeurs circulent sur le fait que Lauer sort avec un officiel de la publicité, Shamin. Comme The Inquisitr l’a annoncé récemment, Lauer a été repéré récemment sur son bateau, Resilient, avec une femme qui ressemblait fondamentalement à la brune. Les deux sont connectés depuis la fin de l’année dernière.

Matt Lauer a rendez-vous avec une mystérieuse brune à bord de son bateau, résiliente

Matt Lauer a été aperçu en ville avec une brune énigmatique vendredi. Le précédent séjour d’aujourd’hui a emmené une femme non identifiée sur son bateau, comme indiqué par TMZ. Le couple a fait un tour sur le yacht de Lauer, Resilient, à Orient, à New York, et a mangé à proximité.

Lauer s’est habillé calmement pour l’événement, vêtu d’un pantalon et d’une chemise blanche conservatrice avec les manches remontées. Le journaliste précédent agrémenté d’une couverture défensive et de nuances, et sa date coordonnée avec lui. Elle portait une robe d’été blanche fluide et des lunettes de soleil. La dame a embelli fondamentalement et avait une couverture autour du cou sur les photos.

Malgré le fait que la personnalité de la femme n’ait pas été découverte, elle ressemblait de façon frappante au compagnon de Lauer, Shamin Abas, a annoncé TMZ. Les deux auraient commencé à sortir ensemble avant la fin de l’année dernière. Abas partage également une ressemblance avec l’ex Annette Roque de Lauer. Le couple a réglé leur séparation en septembre il y a un an après 20 ans de mariage, comme indiqué par People.