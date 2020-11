Matt Hancock va mettre fin au «  boycott  » de Good Morning Britain par le gouvernement après la contestation de Susana Reid et Piers

Le «boycott» par le gouvernement de Good Morning Britain d’ITV prendra fin lundi, alors que le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a accepté d’apparaître dans l’émission.La comparution prévue de M. Hancock lundi sera la première d’un membre du gouvernement depuis le bulletin télévisé d’avril. : ce que vous devriez regarder ensuiteLe présentateur Piers Morgan a déclaré dans un tweet: «BREAKING: Je viens de recevoir un appel de Downing Street. Le boycott gouvernemental de 201 jours de @GMB est terminé et le secrétaire à la Santé @MattHancock apparaîtra dans l’émission demain matin. »M. Morgan avait précédemment accusé le gouvernement de« lâcheté »pour ne pas avoir interrogé les membres du Cabinet. le départ de l’assistant principal du Premier ministre Boris Johnson, Dominic Cummings, et du directeur des communications Lee Cain de Downing Street cette semaine.Nous avons des téléspectateurs qui veulent des réponses Le mois dernier, le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon a déclaré qu’il était « assez honteux » pour les ministres du gouvernement britannique de refuser de apparaît dans une émission télévisée de petit-déjeuner pendant la pandémie de coronavirus, lorsqu’elle est apparue dans l’émission.Vendredi dernier, le 13 novembre, a marqué 200 jours depuis qu’un ministre avait été officiellement interviewé sur Good Morning Britain.Plus tôt cette semaine, GMB a envoyé le journaliste Nick Dixon en embuscade Matt Hancock à la télévision en direct devant la BBC, lui demandant d’apparaître dans l’émission et de mettre fin au boycott. M. Hancock a maladroitement répondu qu’il «viendrait dès que possible», mais a refusé la possibilité de comparaître, ajoutant «malheureusement, j’ai quelque chose dans le journal de demain matin». Parlant au i, co-animateur de Good Morning La Grande-Bretagne Susanna Reid a déclaré: «Je pense que le gouvernement refuse de faire participer les ministres parce qu’ils ne veulent pas être défiés de manière robuste. «Depuis le début, nous avons posé des questions très délicates. Le gouvernement a toujours fait des promesses sur les tests, les maisons de soins et les EPI qui n’ont pas été tenues – il y a des problèmes difficiles à affronter. « Les raisons pour lesquelles le gouvernement ne comparaîtra pas sont importantes parce que nous avons des téléspectateurs qui veulent des réponses. » : «Ça n’a pas toujours été comme ça. Au début, avant le début du boycott du gouvernement, nous avons eu des entretiens extrêmement puissants et efficaces avec des ministres, y compris régulièrement avec le secrétaire à la Santé Matt Hancock. Et ce dont nous avons discuté avec eux a fait une différence. »Auparavant, M. Morgan a qualifié les ministres de« petites belettes sans tripes »pour leur boycott de l’émission, qui a commencé en avril après une série d’entretiens sur un accident de voiture. S’adressant aux téléspectateurs, il a déclaré: ‘ Il est vraiment scandaleux que nous approchions des 200 jours où le gouvernement entier boycotte l’émission principale du petit-déjeuner. « Franchement, s’ils ne peuvent pas faire face à un interrogatoire enflammé et passionné de ce type de crise, pourquoi leur ferions-nous confiance pour diriger une pays. «Ils ne peuvent même pas faire face à une interview. Ils ne peuvent même pas faire face à des gens comme moi qui élèvent la voix. C’est pathétique. »S’adressant au i, Mme Reid a déclaré:« Il y avait des plaintes de téléspectateurs [about Piers Morgan’s conduct while interviewing Government ministers]. Mais l’Ofcom ne les a pas respectés – ils ont simplement publié une déclaration selon laquelle «il est clairement dans l’intérêt public que les radiodiffuseurs puissent demander des comptes à ceux qui prennent des décisions politiques.» «Piers a un style distinctif – mais si vous êtes un ministre du gouvernement , vous devez être suffisamment robuste pour faire face à cela. «Si je peux m’en occuper, comment se fait-il qu’un ministre du gouvernement, dont le travail consiste à répondre à ces questions au nom des contribuables qui paient leurs salaires, ne puisse pas se présenter et répondre à ces questions?» Le gouvernement est en déréliction. son devoir démocratique, il a la responsabilité de le faire, et il échoue.

