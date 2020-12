Matt Hancock propose de passer un coup de Covid en direct à la télévision alors que le gouvernement lance une campagne de vaccination

Le gouvernement se prépare à lancer une grande campagne pour encourager le public à se faire vacciner contre Covid-19. Des rapports ont été publiés plus tôt cette semaine selon lesquels des célébrités de confiance sont envisagées pour mener une campagne de vaccination pour persuader le public qu’il est en sécurité. Lorsqu’on lui a demandé si des personnalités connues, telles que Sir David Attenborough, pourraient être utilisées pour stimuler l’adoption, le porte-parole du Premier ministre a déclaré: «Comme on peut s’y attendre, tout gouvernement responsable sera évidemment bien préparé à encourager l’adoption de vaccinations maintenant que celle-ci a été approuvée. La MHRA a énoncé très clairement et explicitement les étapes qu’elles ont suivies pour s’assurer que le vaccin est sûr et efficace, et il appartient au NHS et au PHE de s’assurer que le public est conscient que le vaccin est sûr. »Désinformation anti-vaccinale Des sources gouvernementales ont insisté aucun nom n’avait été décidé, mais cela souligne la préoccupation des ministres de convaincre les gens de se faire vacciner face à une désinformation anti-vaccination importante.Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a proposé de se faire vacciner en direct à la télévision pour aider à convaincre les gens que le vaccin contre le coronavirus est sûr. Il a souligné que l’ordre dans lequel les personnes recevaient un vaccin serait déterminé par les besoins cliniques. Mais il a dit que si une inoculation télévisée aidait à persuader les gens de sa sécurité, alors cela en «valait la peine». Le Premier ministre Boris Johnson s’exprime lors d’une conférence de presse (Photo: Reuters) L’attaché de presse de Boris Johnson a suggéré que le Premier ministre pourrait être préparé être vaccinée contre le coronavirus en direct à la télévision – mais seulement si cela n’empêchait pas quelqu’un qui a plus besoin d’un coup d’en recevoir un.Allegra Stratton a déclaré aux journalistes: « Nous connaissons tous le personnage du Premier ministre, je ne pense pas que ce serait «Mais ce que nous savons aussi, c’est qu’il ne voudrait pas prendre un coup qui devrait être pour quelqu’un qui est extrêmement vulnérable, cliniquement vulnérable et qui devrait l’obtenir avant lui.