Matt Hancock exhorte les gens à écouter les experts sur le nouveau vaccin Covid approuvé

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a exhorté les gens à «écouter les experts» sur le nouveau vaccin Covid-19, qui doit être déployé dans les semaines à venir. Le Royaume-Uni est devenu le premier pays au monde à approuver le vaccin Covid-19 de Pfizer et BioNTech, ouvrant la voie au début des vaccinations la semaine prochaine.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit M. Hancock a exhorté ceux qui sont susceptibles de se voir offrir le vaccin pour écouter des experts tels que le professeur Jonathan Van-Tam, qui a déclaré qu’il encouragerait sa propre mère à se faire vacciner. « Ne vous contentez pas de m’écouter », Matt Hancock a exhorté les gens à écouter les experts. (Photo: AP Photo / Kirsty Wigglesworth) M. Hancock a déclaré à BBC Breakfast: «Ne vous contentez pas de m’écouter, d’écouter les médecins, d’écouter les infirmières, vous savez. Écoutez le professeur Van Tam, qui est le médecin-chef adjoint responsable de ce programme. « Comme il l’a dit, il a téléphoné à sa mère et lui a dit: ‘Maman, si vous recevez un appel du NHS, allez vous faire vacciner parce que c’est ce qui peut vous aider à vous protéger de ce virus. »« Il est donc tout à fait normal que nous écoutions ces voix d’experts, ceux qui ont participé à ce programme et écoutons le régulateur indépendant. «Ils ont fait les vérifications et ils savent que cela est sûr, selon les normes cliniques élevées dont ils ont besoin. »20 millions de personnes peuvent être vaccinées Le médecin-chef adjoint pour l’Angleterre Jonathan Van-Tam a déclaré qu’il exhorterait sa mère à se faire vacciner (Photo: Stefan Rousseau – WPA Pool / Getty Images ) Le vaccin a été démontré dans des études pour être efficace à 95% et fonctionne dans tous les groupes d’âge.Le Royaume-Uni a commandé 40 millions de doses du vaccin, suffisamment pour vacciner 20 millions de personnes avec deux doses, à 21 jours d’intervalle. les doses devraient être disponibles pour une utilisation au Royaume-Uni dans les semaines à venir pour les groupes prioritaires, y compris les agents de santé, avec 800000 doses arrivant la semaine prochaine.Une liste des personnes qui recevront le vaccin en premier sera établie plus tard mercredi.Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) avait approuvé le vaccin après «des mois d’essais cliniques rigoureux et une analyse approfondie des données par des experts» du régulateur. Il a déclaré qu’ils avaient conclu que le vaccin avait «répondu à ses normes strictes de sécurité, qualité et efficacité « . M. Hancock a déclaré à Sky News que perdre son beau-père à Covid-19 l’a » rendu plus déterminé « . Il a déclaré: » J’ai une grande famille compliquée et aimante, et perdre un membre de votre la famille est évidemment une chose importante pour tout le monde. « Cela m’a simplement rendu plus déterminé. » C’est une maladie horrible et j’ai détesté voir tant de gens en souffrir. « Cela me ramène vraiment à la maison quand c’est un membre de la vôtre famille. »Les règles doivent encore Après avoir été introduits le 2 décembre, les niveaux Covid de l’Angleterre seront examinés d’ici le 16 décembre (Photo: AFP / Getty Images) M. Hancock a déclaré que jusqu’à ce que les vaccins soient déployés, les gens devaient respecter les règles, en disant: ici à là et nous devons assurer la sécurité des gens en attendant. »Il y aurait« trois modes d’administration »du vaccin, avec des hôpitaux, des centres de vaccination de masse et des médecins généralistes et pharmaciens offrant le vaccin à ceux qui en ont le plus besoin, il a ajouté. « Cinquante hôpitaux à travers le pays sont déjà installés et attendent de recevoir le vaccin dès qu’il est approuvé, donc cela peut maintenant arriver. » Il a dit que les vaccinations commenceront avec les personnes les plus âgées, les personnes dans les maisons de soins et leurs soignants, avant Dans la tranche d’âge, le personnel du NHS et les personnes cliniquement extrêmement vulnérables figurent également en bonne place sur la liste des priorités.Nadhim Zahawi, le nouveau ministre chargé de superviser le déploiement de la vaccination, a tweeté: «Un grand pas en avant dans la lutte contre Covid-19 aujourd’hui . »Busine Le secrétaire d’État Alok Sharma a tweeté: «Le Royaume-Uni a été le premier pays à signer un accord avec Pfizer / BioNTech, maintenant nous serons les premiers à déployer leur vaccin.» À toutes les personnes impliquées dans cette percée: merci. «Dans les années à venir, nous nous souviendrons de ce moment comme du jour où le Royaume-Uni a mené la charge de l’humanité contre cette maladie. »Sir Simon Stevens, directeur général du NHS en Angleterre, a déclaré que le programme de vaccination serait la« plus grande campagne de vaccination de l’histoire de notre pays ». une déclaration, a-t-il déclaré: «Il s’agit d’une prochaine étape importante dans notre réponse à la pandémie de coronavirus et les hôpitaux lanceront sous peu la première phase de la plus grande campagne de vaccination de l’histoire de notre pays.» Le NHS a fait ses preuves en matière de la livraison de vaccins à grande échelle de la grippe hivernale au BCG et, une fois que les derniers obstacles sont franchis et que le vaccin arrive dans les hôpitaux anglais, le personnel des services de santé commencera à offrir aux gens ce jab révolutionnaire dans un programme qui s’étendra à c dans tout le pays dans les mois à venir. »Reportage supplémentaire de Press Association.