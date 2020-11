Matt Hancock critique le groupe anti-vaccination des travailleurs du NHS comme «  totalement inapproprié  »

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a critiqué les centaines de personnels de santé et de soins qui ont formé un groupe s’opposant aux vaccinations, au port de masques et aux tests dans les hôpitaux, et a qualifié leur position de « totalement inappropriée ». Le groupe, NHS Workers for Choice, No Restrictions for Declining a Vaccine, compte plus de 455 membres sur Facebook et comprend un médecin généraliste, plusieurs infirmières en cas d’accidents et d’urgence, des assistants de santé, des travailleurs de laboratoire et du personnel des foyers de soins privés et publics, selon The Times. Le bulletin i, dernières nouvelles et analyses, indique qu’il ne s’agit pas d’un groupe anti-vaccin et qu’il est là pour soutenir les travailleurs de la santé. Cependant, le journal a rapporté avoir vu des articles disant que le vaccin contre le coronavirus Pfizer-BionTech était un nouveau virus, similaire à la variole, à «déchaîner» sur le monde et l’a comparé à un «poison». L’un des membres du groupe qui travaille dans le cabinet d’un médecin généraliste a déclaré qu’elle préférerait quitter son emploi plutôt que d’aider à un programme de vaccination. Un groupe de travailleurs du NHS est contre un vaccin, portant un masque et des tests hospitaliers (Photo: REUTERS / Dado Ruvic) M. Hancock a déclaré à Times Radio: «S’opposer aux vaccinations là où ils ont été soumis à des processus de sécurité rigoureux est totalement inapproprié. «Et je ne le conseillerais à personne, car nous ne proposons ni n’autorisons les vaccins dans ce pays, à moins qu’ils ne satisfassent à certaines des exigences de sécurité les plus strictes au monde.» Il a ajouté: «L’ensemble de la médecine est le L’histoire des progrès basés sur la science et les vaccins sont l’une des avancées les plus importantes fondées sur la science dans l’histoire de la médecine. «Et à part l’eau potable, ils ont probablement sauvé plus de vies qu’autre chose dans l’histoire de l’humanité. «C’est ce que la science nous dit, et je pense que nous devrions être guidés par cette science.» «Théories du complot» Les commentaires de M. Hancock interviennent après que le parti travailliste ait appelé à «éradiquer» le contenu anti-vaccination sur les réseaux sociaux. Le parti souhaite que le gouvernement présente des lois qui prévoient des sanctions financières et pénales pour les entreprises qui n’agissent pas contre un tel contenu. Le secrétaire à la Santé de l’ombre, Jonathan Ashworth, a déclaré dimanche à Sophy Ridge de Sky News qu’il y avait «des théories du poison, des ordures (et) du complot» en ligne et «tout cela n’a aucun sens», ajoutant que cela «érode la confiance» dans les vaccins.

