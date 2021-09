Matrix 4 : Morpheus apparaitra-t-il dans le prochain film ?

Matrix : Resurrections, le quatrième film de la franchise de science-fiction, a diffusé sa première bande-annonce tant attendue, qui présente de nombreuses scènes d’action et les retrouvailles inhabituelles de Neo (Keanu Reeves) et Trinity (Carrie-Anne Moss), censés être morts dans Matrix Revolutions (2003). Bien sûr, de nombreuses théories ont émergé des premières scènes du film, mais l’une des grandes questions du public est de savoir si nous verrons le retour de Morpheus, un personnage joué par Laurence Fishburne dans la trilogie originale de Matrix.

Morpheus sera-t-il dans Matrix : Resurrections ?

Morpheus (Laurence Fishburne) était le chef de la guerre futuriste pour la survie de l’humanité contre les machines dans la trilogie originale Matrix, avec ses alliés Trinity et Neo, qu’il a consacré toute sa vie à retrouver et qui était l’élu pour sauver l’humanité. Contrairement à ses alliés, Morpheus ne meurt pas dans Matrix Revolutions, mais son histoire personnelle ne trouve jamais de conclusion, ce qui était prévu dans Matrix : Resurrections. Cependant, Laurence Fishburne ne reviendra pas pour le quatrième film de la franchise et a déclaré qu’il n’avait pas été invité. Donc on ne verra pas le personnage ? Pas tout à fait…

De nombreuses rumeurs ont circulé selon lesquelles Matrix 4 mettrait en scène une version jeune de Morphée, ce qui semble bien être le cas dans le film, l’acteur Yahya Abdul-Mateen II apparaissant dans la bande-annonce. Nous voyons ce qui semble être une version plus jeune du personnage emblématique joué par Laurence Fishburne. Ses attitudes et son look sont très proches de ceux de Morpheus, avec des scènes qui ressemblent à celles de Matrix (1999), comme le fait qu’il veuille montrer la réalité à Neo en lui offrant une pilule rouge et une pilule bleue, le protagoniste optant pour la rouge qui le fait “s’éveiller”, ainsi qu’une scène semblable à la scène d’entraînement entre Neo et Morpheus dans la Matrice.

Yahya Abdul-Mateen II lui-même a officiellement confirmé qu’il jouera Morpheus dans Matrix : Resurrections, comme vous pouvez le vérifier dans un post fait par l’acteur sur Instagram

Comment Morpheus pourrait revenir différemment dans Matrix 4 ?

Dans Matrix 4, nous pouvons voir un redémarrage de la matrice, comme l’explique l’architecte (Helmut Bakaitis) dans Matrix Reloaded. Le titre même du film, Resurrections, renforce cette théorie d’une manière intéressante, à savoir que non seulement les personnages morts sont revenus à la vie, mais que cette réalité simulée de la Matrice est également de retour. Par conséquent, une nouvelle version de celui-ci a été mise en place, ce qui expliquerait pourquoi les événements du premier film se reproduisent, mais de manière légèrement différente de ce que nous avons suivi auparavant. Ce serait donc la justification de l’apparition de Morphée dans une version différente, jeune, jouée par Yahya Abdul-Mateen II.

L’un de ces indices est lorsque le personnage touche une vitre liquide dans une salle de bains et qu’il a l’air choqué lorsqu’il se voit. Mais en raison de sa surprise et de l’absence d’ombres, cette scène pourrait également être une démonstration de l’histoire d’origine de Morphée, c’est-à-dire le moment où il est sorti de la Matrice et entre en contact avec la réalité – ce qui expliquerait le remplacement de Laurence Fishburne.

Matrix : Resurrections sortira dans les cinémas français le 15 décembre 2021.