Matchs internationaux de football en direct aujourd’hui: matchs, appariements, équipes

Aujourd’hui est une soirée remplie de matchs spectaculaires de la Ligue des Nations! Ici, vous obtenez toutes les informations sur les équipes actives aujourd’hui et comment vous pouvez suivre tous les matchs en direct à la télévision, en direct et en direct.

En plus de l’explosion absolue entre l’Angleterre et la Belgique, les couples passionnants ne manquent pas parmi les rencontres de la Ligue des Nations d’aujourd’hui. L’Italie et la Pologne se battent toujours pour gagner le groupe, la Hongrie affronte la Serbie et la Turquie affronte la Russie.

Le duel entre la Roumanie et la Norvège a été annulé car le gouvernement norvégien a interdit à l’équipe de se rendre à Bucarest après un test corona positif.

Temps Accueil client Ligue la télé Direct 15 heures Slovaquie Écosse Ligue B – DAZN 15 heures Macédoine du Nord Estonie Ligue C – DAZN 18 heures Bulgarie Finlande Ligue B – DAZN 18 heures Géorgie Arménie Ligue C – DAZN 18 heures Albanie Kazakhstan Ligue C – DAZN 18 heures Pays-Bas Bosnie-Herzégovine Allume le – DAZN 18 heures dinde Russie Ligue B – DAZN 18 heures Pays de Galles Irlande Ligue B – DAZN 18 heures Biélorussie Lituanie Ligue C – DAZN 20h45 Belgique Angleterre Allume le – DAZN 20h45 Italie Pologne Allume le – DAZN 20h45 Danemark Île Allume le – DAZN 20h45 L’Autriche Irlande du Nord Ligue B – DAZN 20h45 Moldavie Grèce Ligue C – DAZN 20h45 République Tchèque Israël Ligue B – DAZN 20h45 Hongrie Serbie Ligue B – DAZN 20h45 Slovénie Kosovo Ligue C – DAZN

Aucun des jeux d’aujourd’hui ne peut être vu à la télévision gratuite.

