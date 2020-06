Matchs fantastiques: Kane Williamson serait-il en mesure de tenir Glenn McGrath à distance?

Rien n’est plus fascinant dans le cricket qu’une compétition exaltante et égale entre un batteur et un melon.

Les duels entre deux joueurs au sommet de leur art créent toujours une rivalité fascinante, et le cricket a eu la chance d’en être témoin au cours de son histoire. De Sachin Tendulkar contre Glenn McGrath à Sir Viv Richards contre Jeff Thompson, le sport a vu des batailles légendaires se dérouler sur les 22 mètres.

Cependant, il y a des duels qui semblent passionnants en théorie, mais qui ne se concrétiseront jamais. Il s’agit de joueurs divisés par les époques, leurs carrières de jeu respectives ne s’entrelaçant pas.

Dans cette série, nous jouons quelques-uns de ces affrontements hypothétiques en examinant de près les statistiques des joueurs impliqués. Ci-dessous, nous opposons le skipper néo-zélandais Kane Williamson à l’ancien marin australien Glenn McGrath au format Test.

KANE WILLIAMSON (batte droite)

Test manches: 140

Exécute: 6476

Moyenne: 50,99

Des siècles: 21

Taux de grève: 51,63

Ayant été présenté comme un prodige du cricket bien avant ses débuts pour la Nouvelle-Zélande, ce n’était pas une surprise lorsque Kane Williamson a marqué son apparition inaugurale avec une superbe tonne.

Le natif de Taurunga était âgé de 20 ans lorsqu’il a réussi cet exploit à Ahmedabad, avec son idole d’enfance Sachin Tendulkar applaudissant sur le terrain en tant qu’adversaire. Au cours des quatre prochaines années, le droitier allait franchir la barrière des 3 000 essais en moins de temps que le grand Sir Don Bradman.

Joueur orthodoxe avec une approche classique du bâton, Williamson est en passe de devenir le meilleur batteur à revêtir les couleurs de la Nouvelle-Zélande. En tant que membre du groupe des «Quatre Fab» des batteurs sélectionnés par la légende kiwi Martin Crowe, Williamson a plus que répondu à toutes les attentes en près de dix ans de cricket international.

Bien qu’il ait depuis montré sa capacité à prospérer dans tous les formats, c’est dans l’arène du test que Williamson s’est le mieux placé.

GLENN MCGRATH (couture du bras droit)

Tests: 124

Guichets: 563

Moyenne: 21,64

Taux de grève: 51,9

Cinq poses de guichet: 29

Son décompte stupéfiant de 563 cuirs chevelus en tant que lanceur rapide aurait peut-être été dépassé par l’Anglais James Anderson, mais la peur que Glenn McGrath a instillée chez certains des meilleurs batteurs du monde reste inégalée.

Contrairement à la plupart des grands quilleurs rapides de l’histoire, ce n’est pas par son rythme et son rebond que McGrath a dérangé ses adversaires. C’est plutôt la ligne implacable hors-moignon de l’Australien et sa capacité à coudre le ballon dans les deux sens qui sont devenus sa carte de visite.

Au cours d’une carrière distinguée dans les formats Test et ODI, McGrath s’est forgé une réputation d’élever son jeu contre les meilleurs. En tant qu’homme de confiance suprême en ses propres capacités, McGrath a savouré ses duels mémorables contre Brian Lara et Sachin Tendulkar.

Un autre aspect remarquable de la carrière de l’homme de la Nouvelle-Galles du Sud a été sa longévité en tant que stimulateur, et il reste le seul joueur de bowling australien à avoir évoqué un siècle d’apparitions test.

Williamson contre McGrath

En ce qui concerne les personnages, Williamson et McGrath sont les opposés polaires l’un de l’autre. Alors que le skipper néo-zélandais est un homme calme et réservé qui est universellement aimé pour son comportement, McGrath était un compétiteur gazouillis qui n’avait pas peur d’ouvrir des confrontations verbales avec des adversaires.

Ce choc des personnalités rendrait certainement le visionnement convaincant et une bataille tout aussi intrigante entre la batte et le ballon.

Jusqu’à présent, dans sa carrière en Nouvelle-Zélande, Williamson a montré qu’il était capable de faire face à la fois au rythme et aux effets. Contre le rythme, le skipper de Kiwi fait en moyenne près de 40 courses par licenciement alors qu’il tire jusqu’à environ 46 lorsqu’il fait face à des fileurs.

Fait intéressant, il semble mieux performer contre les quilleurs armés à gauche qu’il ne le fait contre les droitiers comme McGrath. Soixante-treize des 127 licenciements pour test de Williamson sont tombés entre les mains de pacistes armés contre lesquels il obtient en moyenne 37,45 points par licenciement.

De plus, sa moyenne au bâton est considérablement plus élevée à domicile. Bien qu’il atteigne en moyenne 58,31 en Nouvelle-Zélande, il tombe à 42,54 respectables à l’étranger. En Australie, sa moyenne au bâton est de 42,84 après sept apparitions au test.

En le confrontant à un melon d’élite comme McGrath, il est important de voir comment Williamson fait face aux meilleurs pacers de sa propre époque. Anderson est un joueur de bowling qui se rapproche beaucoup du style de McGrath, et l’Anglais a fait partie de neuf tests impliquant Williamson. Il a réussi à vaincre Williamson à six reprises, quatre des licenciements ayant eu lieu en Nouvelle-Zélande. Cependant, le Kiwi a réussi à marquer plus de 50 à trois reprises tout en convertissant l’un d’entre eux en tonne.

Vernon Philander est un autre couturier de même acabit que McGrath et le Sud-Africain a apprécié ses combats contre Williamson. Le pilier néo-zélandais a chuté à quatre reprises contre Philander et sa moyenne par licenciement est un 26,50 peu flatteur.

D’un autre côté, McGrath adorait jouer aux quilles aux droitiers. Trois cent quatre-vingt-onze de ses licenciements au test étaient sous la forme de batteurs droitiers, sa moyenne par licenciement étant de 16,25.

Il était mortel avec le nouveau ballon à la main, avec 225 de ses guichets d’essai venant sous la forme de batteurs battant au numéro 1 à 3. L’Australien était un artiste prolifique dans toutes les conditions et ses performances diminuaient rarement quel que soit le lieu. À domicile, il avait une moyenne de 22,43 avec le ballon et ces chiffres s’améliorent légèrement à l’étranger (21,35).

Dans les six tests qu’il a disputés en Nouvelle-Zélande, l’Australien a ramassé 30 guichets à une moyenne de seulement 18,40. Compte tenu de la compétence technique de Williamson et de sa défense solide, cela aiderait à voir comment McGrath s’en est sorti contre un batteur similaire en son temps.

L’Inde Rahul Dravid avait une approche pas trop différente de celle de Williamson, et il a absolument lutté contre McGrath à son apogée. Avec une moyenne de seulement 10 points par licenciement, Dravid a été renvoyé au pavillon cinq fois par l’Australien. Son coéquipier Tendulkar a également échoué à se couvrir de gloire contre McGrath, et n’a réalisé en moyenne que 22,16 points par licenciement.

Verdict

La crème du monde au bâton était dominée par McGrath à son apogée, et il serait optimiste de suggérer que Williamson pourrait faire autrement.

L’Australien a certainement apprécié les conditions de couture en Nouvelle-Zélande et il se soutiendrait pour s’imposer malgré le record stellaire de Williamson à domicile.

Si le match se jouait en Australie, McGrath aurait encore une fois envie de ses chances contre le Kiwi étant donné son propre record impressionnant à domicile. Avec l’approche orthodoxe et conventionnelle de Williamson, il est difficile de le voir changer son style pour combattre McGrath.

Les lignes et les longueurs inébranlables de l’Aussie signifient qu’il aura toujours une chance contre un batteur qui donne rarement la charge aux quilleurs rapides. En fait, la technique peu orthodoxe du collègue des Fab Four de Williamson, Steve Smith, pourrait être mieux adaptée pour contrer le bowling métronomique de McGrath. La tendance de l’Australien à se déplacer sur son moignon comme déclencheur pourrait être exactement le genre de mouvement pour éjecter McGrath de sa longueur.

Les statistiques susmentionnées pointent toutes vers une victoire de McGrath dans celle-ci, bien que le tempérament et l’attitude résolue de Williamson ne doivent pas être ignorés.

En savoir plus sur l’application Sport360