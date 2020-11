Matchs du match de la Big Bash League en décembre, la Tasmanie ACT Queensland Australie du Sud accueille les matchs

La Big Bash League a annoncé les premiers matchs de la saison à venir, après avoir révélé le calendrier révisé pour l’été de cricket.

Au cours de la 10e année du BBL, en raison des obstacles financiers et logistiques importants causés par la pandémie COVID-19, le montage a causé un casse-tête pour les organisateurs.

La BBL a annoncé qu’il y aurait 21 matchs de la BBL au cours du mois de décembre, la Tasmanie, l’ACT, le Queensland et l’Australie du Sud accueillant ces rencontres.

Les sites pour les matches de janvier doivent encore être annoncés avec des restrictions aux frontières pour contenir la pandémie toujours un problème pour la BBL, mais 35 autres matches de saison régulière ainsi que les matches des finales devraient être confirmés dans les « prochaines semaines ».

« La Ligue espère que l’assouplissement des restrictions aux frontières à travers le pays permettra de jouer des matches dans tous les États tout au long du tournoi. La santé et la sécurité des joueurs, du personnel et des supporters resteront toujours la priorité numéro un », a déclaré la BBL dans un communiqué. jeudi.

Les Sixers posent avec le trophée après avoir remporté le match de la finale de la Big Bash League (Getty)

L’ouverture de la saison BBL aura lieu à la Blundstone Arena en Tasmanie, les Hobart Hurricanes affrontant les champions en titre, les Sydney Sixers.

« Il s’agit sans aucun doute de la tâche de fixation la plus complexe jamais entreprise par la Ligue et nous sommes ravis de savoir où elle a atterri. Cela a été une année difficile pour tant de personnes en Australie et nous sommes impatients d’amener la BBL dans tous les États qui devraient être frontaliers. les conditions nous le permettent », a déclaré Alistair Dobson, responsable des ligues Big Bash de Cricket Australia.

« Nous travaillons sur des scénarios pour les 35 matchs restants de la saison régulière et les séries finales qui se joueront au cours de la nouvelle année avec nos clubs, diffuseurs, partenaires et gouvernements. Une annonce sur ces sites sera faite dans les semaines à venir. »