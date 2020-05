‘Masters of the Universe’, ‘After Life’, ‘Yellowstone’, ‘Project Blue Book’, ‘Fuller House’, et plus encore – / Film

Dans cette édition de TV Bits:

CBS a renouvelé – et annulé – plusieurs émissions.

Kevin Smith fait le point sur son Maîtres de l’univers séries.

Ricky Gervais » Après la vie obtient une troisième saison sur Netflix.

Regardez une bande-annonce pour Yellowstone saison 3.

Peacock signe un accord avec Apple.

L’histoire a annulé Projet Blue Book et Knightfall.

Hé, tu te souviens de Quibi? Ils sont toujours là et continuent de prendre de nouvelles émissions!

Fuller House se termine. Inclinons tous la tête.

Salle 104 se termine avec la saison 4.

le Fracasser le casting se réunit pour diffuser Bombshell In Concert.

Jetez un premier coup d’œil au Un jour à la fois spécial animé.

Commençons avec CBS, d’accord? Le réseau vient d’annoncer toute une série de renouvellements et d’annulations, ce qui est une bonne nouvelle pour certains spectacles et une mauvaise nouvelle pour d’autres. Voici les émissions qui ont eu la chance de se renouveler:

NCIS

NCIS: Los Angeles

NCIS: Nouvelle-Orléans

Sang bleu

60 minutes,

Tous se lèvent,

Bob Hearts Abishola

La licorne.

ÉCRASER.

Taureau

L’équipe SEAL

MacGyver

FBI

Le FBI le plus recherché

Le quartier

Magnum P.I.

48 heures

Undercover Boss

Et maintenant, pour les émissions pas si chanceuses qui ont eu la hache:

Deuxième acte de Carol

Cassé

Tommy

Homme avec un plan

Dieu m’a lié

Condoléances aux fans de ces émissions respectives.

Parler avec la bande dessinée, Kevin Smith a déposé de nouvelles informations sur sa série Netflix He-Man, Maîtres de l’Univers: Révélation. La série, qui est une «suite directe à l’ère classique des Maîtres de l’Univers. Mettant en vedette les favoris des fans He-Man, Orko, Cringer et Man-At-Arms, l’histoire oppose nos guerriers héroïques et gardiens de Castle Grayskull contre Skeletor, Evil-Lyn, Beast Man et les viles légions de Snake Mountain », a une énorme cast, et selon Smith:

« C’est dans le style d’un anime … ce que Netflix appelle un anime original … mais ressemble exactement à nos personnages classiques. Personne n’a été repensé là où vous êtes « Oh, c’est la version 2020 ». Ils ont tous l’air d’être censés le faire. Et l’histoire fonctionne comme essentiellement le prochain épisode lorsque [the 1980s original animated series] arrêtés… Nous commençons là où ils ont fini, le même ton comme ça, puis notre ton change comme quelque chose de cataclysmique se produit. C’est là que notre histoire moderne entre en jeu. Même dans ce cas, ce n’est pas comme «Tout ce que vous savez sur He-Man est faux. Nous allons bouleverser l’univers. Tout ce que vous saviez sur He-Man, vous devez savoir pour regarder le spectacle parce que nous jouons à fond avec la mythologie. »

Aucune date de première n’a encore été fixée pour la série.

Netflix a donné au Ricky Gervais séries Après la vie une troisième saison. Dans la saison 1, «Tony (Ricky Gervais) a eu une vie parfaite. Mais après le décès de sa femme Lisa, Tony change. Après avoir envisagé de se suicider, il décide plutôt de vivre assez longtemps pour punir le monde en disant et en faisant ce qu’il veut désormais. Il pense que c’est comme un Super Power – sans se soucier de lui-même ou de quelqu’un d’autre – mais cela s’avère difficile lorsque tout le monde essaie de sauver le gentil gars qu’ils connaissaient. » Puis, dans la saison 2 «tout en luttant avec un immense chagrin pour sa femme, on voit Tony essayer de devenir un meilleur ami pour ceux qui l’entourent. Chacun est aux prises avec ses propres problèmes et ne fait qu’être intensifié par la menace imminente de fermeture du journal local. » La saison 2 a été créée en avril.

Sellez et revenez à Yellowstone! La série Paramount Network a elle-même une troisième saison qui, une fois de plus, «suit la famille Dutton, dirigée par le patriarche John Dutton (Kevin Costner). Les Duttons contrôlent le plus grand ranch contigu des États-Unis et doivent faire face aux attaques constantes des promoteurs immobiliers, aux affrontements avec une réserve indienne et aux conflits avec le premier parc national américain. » Et puisque c’est le spectacle de papa ultime, il arrive le dimanche de la fête des pères 21 juin 2020.

Paon, encore un autre service de streaming, ne laissera pas les utilisateurs d’Apple dans le froid. Le service appartenant à NBCUniversal vient de conclure un accord avec Apple qui sera disponible sur les appareils Apple en juillet. Selon le communiqué de presse officiel:

Lors de son lancement en juillet, Peacock sera entièrement intégré à l’application Apple TV, afin que les clients puissent profiter d’une expérience de visionnement transparente sur les appareils Apple et trouver du contenu Peacock dans la section Regarder maintenant, ajouter des émissions, des films et des sports en direct à Up Next pour garantir ils ne manquent de rien et utilisent Siri pour rechercher facilement du contenu Peacock. Les clients pourront s’inscrire à Peacock Free ou passer à Peacock Premium directement dans l’application Peacock sur iPhone, iPad, iPod touch et Apple TV en utilisant l’achat intégré à l’application.

Deux émissions d’histoire ont mordu la poussière. Le drame OVNI Projet Blue Book se termine après deux saisons, ce qui bouleversera probablement les fans, puisque la saison 2 s’est terminée sur un cliffhanger. Pendant ce temps, Knightfall se termine également après deux saisons. Le spectacle, qui portait sur les Templiers, a ajouté Mark Hamill au casting pour la deuxième saison. Mais apparemment, cela ne suffisait pas à faire avancer les choses.

C’est comme si nous avions déjà oublié Quibi, mais le service de diffusion en continu est toujours là! Et cela ajoute encore de nouveaux spectacles! Alternatino, une série qui a fait ses débuts sur Comedy Central l’année dernière, se dirige vers le service. L’émission est «une collection de croquis basés sur les expériences d’Arturo Castro en tant que millénium latino-américain aux États-Unis. Arturo fait la satire de tout, des rencontres à l’ère des médias sociaux à la culture américaine et au climat politique. »

Il est temps de dire au revoir à Fuller House. le Full house spin-off lance sa cinquième et dernière saison le 2 juin, et voici la bande-annonce pour le prouver. Dans Fuller House, «La vie peut vous emmener dans des directions inattendues et aussi en territoire familier lorsque D.J. Tanner-Fuller vit dans sa maison d’enfance avec sa sœur cadette et aspirante musicienne Stephanie Tanner et la meilleure amie / compagne célibataire de DJ Kimmy Gibbler. Dans la cinquième et dernière saison de Fuller House, la maison d’enfance de Tanner est plus remplie que jamais avec les trois garçons de DJ, le nouveau bébé de Stephanie et la famille fougueuse de Kimmy alors que la meute de loups se prépare pour un triple mariage et célèbre tous les souvenirs qui les ont menés Là. »

La série d’anthologie Salle 104 revient pour une quatrième et dernière saison le 24 juillet. Créé par le Frères Duplass, la dernière saison aura 12 épisodes, chacun sur des personnages traversant une seule chambre de motel. Voici les détails:

Explorant une variété de genres, de la comédie noire à la science-fiction, au tout premier épisode animé de la série et aux chansons originales, cette saison continuera de surprendre les téléspectateurs de semaine en semaine. L’épisode de la première sera la première fois de la série que Mark Duplass met en vedette, écrit, dirige et interprète de la musique originale. Les histoires et les personnages présentés dans la saison quatre incluent: un interprète séparé donnant une performance d’une nuit seulement; une femme luttant contre son passé sombre avec la dépendance; une maison de poupée; transport dans le temps; et plus. Offrant un dernier aperçu de la vie des invités dans la salle 104, la dernière saison du genre se pliant et anthologie prenant des risques s’avère être une autre vitrine de l’écriture, de la performance et de la mise en scène.

Fracasser, une série qui a un culte après avoir duré à peine deux saisons, est sur le point de revivre. Sorte de. Par variété, le casting se réunit «pour une performance virtuelle d’une nuit seulement de Bombshell In Concert le 20 mai pour amasser des fonds pour The Actors Fund. » Renee Zellweger présentera le spectacle, et lors d’une entracte, Julie Klausner organise une réunion de distribution virtuelle en direct. Personnes devant comparaître: Christian Borle, Jaime Cepero, Will Chase, Brian d’Arcy James, Jack Davenport, Ann Harada, Megan Hilty, Jeremy Jordan, Katharine McPhee, Andy Mientus, Debra Messing, Leslie Odom Jr., Krysta Rodriguez, et Wesley Taylor.

Voici votre premier aperçu de l’animation Un jour à la fois. Étant donné que la production de l’émission est actuellement arrêtée, un épisode d’animation à distance a été mis en place, mettant en vedette (de gauche à droite dans l’image ci-dessus) Mirtha (Gloria Estefan), Estrellita (Melissa Fumero), Juanito (Lin-Manuel Miranda), Schneider (Todd Grinnell), Penelope (Justina Machado), Elena (Isabella Gomez), Alex (Marcel Ruiz), Lydia (Rita Moreno), Flavio (David Miranda) et Gloria Estefan (Gloria Estefan). Oui, Gloria Estefan est sur la série et jouera également elle-même. Je dois dire: j’aime cette approche pour gérer les arrêts de production beaucoup plus que l’idée d’avoir un groupe d’acteurs parlant directement aux écrans Zoom. L’épisode animé est diffusé en avant-première sur Pop TV sur 16 juin.

