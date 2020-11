Masters 2020: Dustin Johnson obtient la majeure que son incroyable constance mérite

Pendant plus d’une décennie, la poursuite de Dustin Johnson pour la gloire du championnat majeur a été teintée de déception et de malchance. Une pénalité de deux coups lui a coûté une place dans les barrages du championnat de la PGA 2010 et il a ensuite terminé à égalité pour la cinquième place. Cinq ans plus tard, il a réussi trois putts au 18e trou pour offrir à Jordan Spieth une victoire d’un coup à l’US Open 2015. Lors de son triomphe à l’US Open 2016, il a surmonté une pénalité controversée pour gagner par trois coups à Oakmont. Quelques heures avant son premier tour aux Masters 2017, le favori d’avant-tournoi s’est retiré après avoir glissé dans les escaliers de sa maison de location près d’Augusta. Parmi ses autres quasi-accidents, il y avait une égalité pour la deuxième place derrière Tiger Woods au Masters de l’année dernière et une part de la deuxième place au championnat de la PGA en août. Pour un homme qui est la brillance et la cohérence personnifiées, il a détenu un record majeur malheureux de souffler une avance ou une part de la tête après 54 trous à quatre reprises. Cependant, dimanche, le joueur de 36 ans, qui a grandi à 75 milles d’Augusta en Caroline du Sud, a mis fin à ce record indésirable pour dominer le peloton et remporter une victoire de cinq coups au Masters. Johnson a joué comme le joueur numéro un au monde, son record de score des Masters de 20 sous la normale tout aussi confortable que le suggère le chiffre. C’est une victoire et une victoire majeure qui sépare désormais le joueur de Floride du peloton de près de 150 golfeurs avec une couronne majeure et le propulse dans la précieuse liste de plusieurs grands gagnants. Pour un professionnel décoré qui allie son excellence à la constance, enfiler la veste verte emblématique pour la première fois dimanche soir était tout à fait mérité. Voir aussi Robert Pattinson et Tom Holland sont de `` bons fils de pute '' dans la bande-annonce de Netflix `` Le diable tout le temps '' Les seules oscillations de Johnson sont survenues au début de la quatrième ronde, les mises manquées aux 4e et 5e trous ont réduit son avance de quatre au début de la journée à un seul coup. Un dimanche historique pour DJ. ✅ 24e victoire

✅ 2e majeur

✅ Record de pointage des maîtres

✅ 26e sur la liste des victoires de tous les temps

✅ 14e saison consécutive avec une victoire

✅ 1er n ° 1 mondial à remporter le Masters depuis 2002 https://t.co/fjvugOaIk2 – PGA TOUR (@PGATOUR) 16 novembre 2020 Cependant, les birdies à 6 et 7 signifiaient qu’il avait établi un avantage de trois coups avant les neuf derniers. D’autres birdies à 13, 14 et 15 ont augmenté son avance, les poursuivants les plus proches Cameron Smith et Sungjae Im maintenant cinq tirs à la dérive. Personne ne pouvait l’attraper. Quand Johnson est en forme, il n’y a personne de meilleur dans le golf mondial. Il a toujours été un excellent joueur avec ses entraînements puissants, son jeu de fer tranchant comme un rasoir et son coup de putter amélioré. Sa frappe de balle immaculée a été présentée au cours des quatre jours à Augusta, frappant 83,33% des greens en règlement sur les 72 trous. Le double vainqueur majeur a enregistré le moins de bogeys parmi tous les vainqueurs et a marqué la plus grande marge de victoire au Masters depuis Woods en 1997. Le triomphe de Johnson’s Masters termine une année époustouflante sur le plan personnel, marquant la cinquième fois à ses sept derniers départs en tournée qu’il détenait la tête de 54 trous / co-leader. Une course qui l’a vu décrocher le Northern Trust en août et le Tour Championship pour sceller la FedEx Cup un mois plus tard. Il a perdu lors du premier trou de barrage contre Jon Rahm au championnat BMW et a terminé deuxième au championnat PGA plus Houston Open. D’autres résultats fulgurants soulignent son immense cohérence. Voir aussi La star de Penrith Panthers Nathan Cleary présente des excuses sincères après avoir enfreint les lois sur l'éloignement social Bien sûr, on peut soutenir que personne ne se souvient de qui se classe deuxième ou troisième, mais enchaîner ces résultats formidables contre un champ d’élite sur une base cohérente est incroyable. Alors que les autres joueurs ont tendance à s’estomper toutes les deux semaines, DJ continue de se donner des chances. Toujours en arrière avec peu de tracas et en faisant moins d’erreurs que le reste du peloton. Les chiffres le prouvent avec plus de victoires sur le Tour (24) que tout autre joueur depuis 2008. Sur le front majeur, il a en moyenne au moins un top-10 dans une majeure chaque année – barre 2017 – depuis 2009. Alors que dimanche soir commençait, Woods a placé la prestigieuse veste verte sur les épaules ciselées de Johnson. Sa deuxième victoire majeure et, espérons-le, une lueur de ce qui est à venir dans les années à venir. Il est aussi bon que nous l’avons vu à l’ère moderne et la victoire de dimanche ne fera que renforcer sa conviction et le conduire à plus de succès à l’avenir. En savoir plus sur l’application Sport360

