Massivement en retard dans la préparation mais sûr à 100% que nous y parviendrons: Fowler – football

Robbie Fowler dit que son travail consiste à exciter les supporters du SC East Bengal. «Nous savons à quel point le football est important pour les personnes qui soutiennent notre club», déclare le nouvel entraîneur dans cette interview exclusive. Toujours en quarantaine à Goa avant ISL7, Fowler parle également de la vie dans une bulle, de son passage à Brisbane Roar et des jours qui ont fait de lui un héros de Liverpool.

Avant vos débuts à Liverpool, Graeme Souness a fait l’éloge de votre sixième sens. Que vous dit le sixième sens à propos de cette mission où vous pourriez passer six mois dans une bio-bulle?

Je ne sais pas vraiment. Indépendamment de ce que j’étais en tant que joueur, je pense que cela n’a pas vraiment d’importance. Mon travail consiste maintenant à essayer de simplifier les choses. Nous savons à quel point c’est difficile pour tout le monde dans cette situation. En tant que professionnel, nous savons que si vous voulez jouer au football et que vous voulez que les gens aiment le football, vous devez vous adapter à certaines situations. C’est exactement ce que nous faisons. Même si nous aimons ce que nous faisons, nous devons faire certains sacrifices et ce sera tout au long de ma carrière. C’est juste un plus gros sacrifice. Quand tu veux quelque chose, quand tu aimes quelque chose, les sacrifices pour moi sont assez faciles.

Le SC East Bengal est le seul club de l’ISL avec un entraîneur sur coup de pied arrêté. Pouvez-vous nous parler du rôle de Terence McPhillips?

Il a entraîné à un niveau élevé. Il est passé par l’académie de Blackburn (Rovers FC)… a ensuite été directeur adjoint à Blackburn et directeur à Blackpool. Personne ne bat les paupières quand il y a un entraîneur de gardiens. Pourquoi ne pouvez-vous pas avoir d’entraîneurs sur tout le terrain? Pourquoi ne pouvez-vous pas avoir d’entraîneur de coup franc? Liverpool la saison dernière avait un entraîneur de remise en jeu spécifique (Thomas Gronnemark). Si nous obtenons, peut-être, un petit avantage en ce qui concerne la façon dont nous abordons les coups de pied arrêtés, les remises en jeu, les coins, nous allons certainement l’utiliser.

Étant donné que la plupart des joueurs indiens n’ont pas joué au football depuis sept mois, combien de temps auriez-vous souhaité une pré-saison?

Il va sans dire que nous voulions évidemment plus (du temps). Lorsque nous avons eu cette opportunité, nous savions que nous étions massivement en retard en termes de préparation, en termes de recrutement de joueurs, de tout bien faire. Nous avons encore beaucoup de joueurs isolés maintenant, donc notre pré-saison dure effectivement trois semaines. Ce n’est pas idéal mais c’est ce que c’est. Nous allons bien faire les choses. J’en suis sûr à 100%.

De nombreux fans ont qualifié votre marque de football à Brisbane Roar de «Brexit Ball» …

C’était peut-être juste un truc anti-anglais. Nous prenions une équipe qui avait énormément lutté l’année précédente et essayait de la rendre compétitive. Je suis convaincu que nous l’avons fait. L’équipe l’année précédente a inscrit plus de 70 buts, a terminé deuxième du classement. Ensuite, nous sommes allés là-dedans, avons obtenu une équipe solide sur le plan défensif, nous étions compacts, nous étions une bonne équipe en termes de possession. Nous voulions évidemment garder la possession mais nous voulions gagner des matchs. Il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas que nous réussissions et ne pouvaient pas accepter que nous ayons réussi.

Parlez-nous de votre séjour à Liverpool et de votre moment le plus mémorable là-bas

Quand j’ai commencé, j’ai marqué beaucoup de buts (116 lors de ses 188 premiers matchs à Liverpool). Je voulais travailler dur et essayer d’imiter les grands joueurs du passé de Liverpool. Je n’ai pas vraiment remarqué à l’époque mais j’ai eu une blessure grave et cela a peut-être affecté ma carrière plus tard. Même si j’ai joué pendant des années après, je n’étais probablement pas le même joueur. Mais j’ai quand même marqué des buts et je pense que mes buts par match (ratio) étaient très bons.

Je pense que mon moment le plus mémorable à Liverpool serait probablement de re-signer pour le club (en 2006). C’était quelque chose dont j’avais rêvé. Cela m’a fait apprécier un peu plus le club… parce que j’avais vu d’autres endroits, d’autres clubs.

En tant qu’ambassadeur de Liverpool, vous devez bien connaître Juergen Klopp. De quoi aimeriez-vous intégrer Klopp en tant qu’entraîneur?

Chaque manager avec lequel j’ai joué avait des traits, des idées et des tactiques différents. Et vous essayez de prendre un peu de tout. Ce que j’aime chez Juergen, c’est qu’il coche toutes les cases. J’ai joué pour beaucoup de managers qui ne font pas forcément ça… Avec Juergen, ses joueurs sont techniquement, tactiquement très bons, vous voyez à quel point ils aiment jouer pour lui.

Il est de première classe absolue. La façon dont les gens le voient à la télévision en train de parler de football, c’est exactement la même personne hors caméra. Avec lui, ce que vous voyez est ce que vous obtenez.

