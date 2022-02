Massacre à la tronçonneuse : découvrez le casting qui tue du film Netflix

Qu’est-ce que massacre à la tronçonneuse de 1974 peut bien avoir en commun avec Le projet Blair Witch de 1999 ? C’est le fait que les gens sont convaincus que ces deux films sont basés sur des événements réels. Une grande partie de l’amour et de la tradition entourant Massacre à la tronçonneuse est le fait qu’il est juste assez réaliste pour convaincre les spectateurs qu’ils “connaissent quelqu’un, qui connaît quelqu’un, qui était le tueur”. Et bien qu’il y ait eu plusieurs suites et un reboot depuis l’original, vous ne pouvez pas convaincre les gens du contraire.

Netflix ajoute un nouveau chapitre à l’histoire avec Massacre à la tronçonneuse, une sorte de version d’Halloween 2018 de l’histoire qui reprend après le premier film. Leatherface a maintenant 60 ans – et n’a pas l’intention de prendre sa retraite de sitôt. Les hippies dans une camionnette ont été remplacés par des influenceurs qui espèrent lancer une entreprise dans une ville qui semble aussi morte qu’ils vont l’être. Faisons connaissance avec le nouveau casting mortel !

Melody (Sarah Yarkin)

Sarah incarne Melody qui, avec sa sœur et ses amis, se dirige vers le milieu de nulle part pour lancer une nouvelle entreprise. On l’a compris, le loyer est très cher dans une grande ville où vivent des clients potentiels. Elle doit avoir un cœur effrayant, car Sarah vient d’interpréter Kimber dans le podcast Borrasca, qui traite essentiellement d’une ville dont les habitants ne cessent de disparaître. On dirait que Sarah aime les villes désertes !

Lila (Elsie Fisher)

Lila, la sœur de Melody, est interprétée par Elsie Fisher, une ancienne élève de Eighth Grade. Une fois de plus, nous nous trouvons en présence d’une autre amoureuse de l’horreur, car Elsie est actuellement en train de tourner L’exorcisme de mon meilleur ami. Cela ressemble à une activité de soirée pyjama plutôt sauvage ! Je suppose que léger comme une plume, raide comme une planche n’est tout simplement pas aussi amusant.

Dante (Jacob Latimore)

Nous supposons que Dante, joué par Jacob Latimore, est dans le coup dans cette entreprise commerciale déroutante basée dans une ville fantôme. En parlant de villes, Jacob était récemment dans The Chi où il jouait Emmett Washington, un très jeune père. Les fans des années 90 apprécieront certainement Jacob dans le reboot de House Party, qui est actuellement en tournage. Espérons que ce ne soit pas la maison de la famille Sawyer !

Ruth (Nell Hudson)

Nous ne savons pas grand-chose de la Ruth de Nell Hudson, mais nous en savons un peu plus sur Nell. Quiconque est fan de voyages dans le temps et de whisky écossais reconnaîtra Nell dans Outlander, où elle joue le rôle de Laoghaire MacKenzie. Son personnage a fait un sacré voyage, au sens propre comme au figuré, et comme la série se déroule au XVIIIe siècle, il ne fait aucun doute que Nell n’est pas dégoûtée par le sang.

Sally Hardesty (Olwen Fouéré)

Olwen Fouéré entre dans la peau de la grande survivante Sally Hardesty, la seule personne restante du film original. Elle était initialement jouée par Marilyn Burns, qui est malheureusement décédée en 2014. Dans la bande-annonce de Netflix, il semble que Sally ressemblera davantage à Laurie Strode dans Halloween 2018 – c’est-à-dire qu’elle sera remplie d’une vengeance vertueuse. C’est un choix de casting intéressant, car Olwen est un acteur irlandais avec une très forte expérience du théâtre. Le théâtre sera certainement requis ici.

Leatherface (Mark Burnham)

Jouer un tueur torturé et silencieux est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît, et cette itération de Leatherface est manifestement plus douce. Son histoire est mieux comprise et plus contextuelle. Nous avons hâte de voir comment Mark jouera le Leatherface à la tronçonneuse, souvent incompris.