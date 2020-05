Mass Effect Trilogy HD Remaster à venir dans la prochaine année

Ce matin même, nous avons fait part de l’intention d’EA d’annoncer un remasterisation HD qui sortira cette année. Les informations proviennent de l’appel financier d’EA, qui comprenait des détails (et des mystères) sur 14 jeux EA à venir au cours des 12 prochains mois. Tout en faisant rapport sur le même appel, Jeff Grubb de VentureBeat a déclaré très clairement: «Oh, et ce remasterisateur HD d’un jeu EA est le Effet de masse Trilogie. Ne vous attendez pas à ce que cela se lance également sur Switch – du moins pas au début. » Selon Grubb, le remaster HD est en effet le bien-aimé Effet de masse trilogie revisitée sur consoles modernes.

Grubb n’entre dans aucun détail, donc on ne sait pas quelle sera la portée de la trilogie remasterisée. Il pourrait s’agir d’une simple amélioration graphique à une refonte complète et une reconstruction du jeu et de ses systèmes. «Remaster HD» a pris pour signifier un tas de choses différentes au fil des ans, changeant radicalement des remasters HD plus anciens que nous avons eu à l’époque de la PS3. Il y a aussi quelques mots dans le rapport indiquant « remake HD », laissant entendre que cela pourrait être plus qu’une couche de vernis rapide pour la génération moderne.

En parlant de la génération moderne, on ne sait pas non plus si le Effet de masse Le remake trilogy HD est destiné à faire chanter la génération PS4 ou à introduire la génération PS5. Pour tout ce que nous savons, il pourrait s’agir d’un titre de génération croisée, ou simplement compter sur une compatibilité descendante pour fonctionner avec les deux systèmes. Avec la prochaine génération à l’horizon, il semble que ce soit une mauvaise décision de laisser une réédition très attendue et demandée sur les consoles qui voient le coucher du soleil, donc quelle que soit la solution, nous nous attendons à ce qu’elle soit jouable sur PS5 dans sous une forme ou une autre.

Grubb est également le journaliste qui a rapporté que la date de révélation de la PS5 de Sony est fixée au 4 juin, plus tard que la plupart des rumeurs et des spéculations ne le disent (la plupart des vœux pieux sont en mai alors que Xbox domine la conversation de nouvelle génération). L’événement numérique d’EA Play devrait avoir lieu le 11 juin, ce qui serait le moment idéal pour la société de révéler un Effet de masse trilogie remaster / remake / reimagining / quoi que ce soit. Avec les deux événements si proches, il ne faudra pas beaucoup plus de temps pour savoir si les rapports de Grubb sont corrects, mais pour l’instant, ceux-ci ne sont pas confirmés.