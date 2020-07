Mass Effect Trilogy – Artbook indique une sortie en mars 2021

Bien que le spéculé Trilogie Mass Effect toujours pas annoncé, il y a maintenant une date de sortie potentielle révélée via une liste Amazon.

Vous pouvez le trouver là-bas L’art de la trilogie Mass Effect: édition augmentée , qui, selon la description, contient du matériel étendu des trois jeux et sortira en mars 2021. Habituellement, ces livres d’art apparaissent toujours avec le jeu.

En détail sur l’artbook:

« Contient de nombreux nouveaux documents issus des DLC pour les trois jeux – y compris le » Lair of the Shadow Broker « primé de Mass Effect 2 et le » Citadel « préféré des fans de Mass Effect 3.

Découvrez l’évolution des extraterrestres, des planètes, des navires et des technologies qui définissent cet univers de science-fiction emblématique. Les développeurs qui ont donné vie au chef-d’œuvre de BioWare vous guideront depuis les premiers croquis de conception jusqu’aux représentations finales soignées.

Cette édition élargie est pleine de concept art et de commentaires et est le compagnon ultime de l’une des plus grandes séries de l’histoire du jeu.