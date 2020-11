Mass Effect se réunit pour le flux «  spécial  » N7 Day 2020

Le 7 novembre approche à grands pas, ce qui signifie que BioWare et Electronic Arts célébreront bientôt la journée N7 pour Effet de masse. Les détails sur les festivités virtuelles de cette année ne sont pas encore connus, mais l’acteur de Male Shepard Mark Meer a récemment annoncé que quelque chose de «spécial» était en magasin. Ce quelque chose est lié à une réunion de casting, qui sera diffusée en direct ce week-end le samedi 7 novembre à 11h00 PST.

Meer a partagé les plans de diffusion dans un message sur sa page Twitter personnelle. Son tweet indique que neuf des membres de la distribution de la franchise le rejoindront, dont Fem Shep Jennifer Hale et les développeurs Karin Weekes et Patrick Weekes. Voir le message complet de Meer dans l’article lié ci-dessous:

Le podcasteur Ash Sevilla modérera le flux, qui manque actuellement de confirmation quant à savoir s’il sera mis en ligne sur Twitch, YouTube ou un autre service de streaming. Cependant, un poste séparé de Séville notes les fans peuvent soumettre des questions via un document Google N7 Day 2020.

La nouvelle du flux, et N7 Day lui-même, fait suite aux rumeurs en cours concernant un Trilogie Mass Effect remasteriser. Pendant près d’un an, les spéculations et les fuites sur une éventuelle réédition ont grimpé au sommet. Pourtant, ni EA ni BioWare n’ont confirmé ou nié ce qui semble être une évidence. Les dernières spéculations suggèrent que la collection remasterisée a été retardée en interne, donnant à BioWare plus de temps pour peaufiner davantage le projet. Si cela s’avérait vrai, les fans pourraient voir la collection arriver dans les magasins au début de 2021.

Les développeurs et les acteurs pourraient-ils dévoiler officiellement le remaster ce week-end? Nous le saurons assez tôt. Encore une fois, le flux de réunion de la distribution sera mis en ligne le 7 novembre à 11h00 PST.

[Source: Mark Meer on Twitter]