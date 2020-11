Mass Effect: Legendary Edition remasterise la trilogie originale, disponible début 2021

Enfin, la trilogie Mass Effect remasterisée a été officiellement annoncée. Mass Effect: Legendary Edition contient les trois premiers jeux RPG d’une trilogie pratique, mise à jour pour le matériel moderne.

Dans un article sur le blog BioWare, le studio a confirmé que Mass Effect 1, Mass Effect 2 et Mass Effect 3 ont été remasterisés et seront largement disponibles sur toutes les plateformes, y compris PC, au début de 2021. Mass Effect: Legendary Edition sera avoir les jeux de base et les DLC solo et les armes promotionnelles, les armures et les packs. Tout, les «textures, shaders, modèles, effets et caractéristiques techniques», a été remasterisé et optimisé pour 4K Ultra HD, avec une meilleure résolution et une fréquence d’images améliorée.

«Notre objectif n’était pas de refaire ou de réinventer les jeux originaux, mais de moderniser l’expérience afin que les fans et les nouveaux joueurs puissent découvrir le travail original sous sa meilleure forme possible», écrit Casey Hudson, directeur général de BioWare. «C’était incroyable de voir les aventures du commandant Shepard prendre une nouvelle vie avec une résolution ultra-nette, des cadences plus rapides et de superbes améliorations visuelles.»

L’annonce arrive le jour du N7 de cette année, une journée spéciale au cours de laquelle BioWare et l’éditeur EA organisent une sorte de célébration annuelle de la série de jeux de science-fiction. Habituellement, cela signifie des nouvelles des projets à venir, un message de remerciement avec une certaine description et de la marchandise fraîche. Inutile de dire que celui-ci a livré.

Vos choix. Votre équipe. Votre Shepard. Revivez la légende dans une édition remasterisée de la trilogie très acclamée. L’édition légendaire de Mass Effect arrive au printemps 2021.https: //t.co/jLUj8FUGaI pic.twitter.com/vxTKyq4LQ1 – BioWare (@bioware) 7 novembre 2020

Vous pourrez rejoindre le commandant Shepard dans la lutte contre les faucheurs et l’homme illusoire début 2021.