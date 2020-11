Mass Effect lancé il y a 13 ans aujourd’hui

On a beaucoup parlé de Mass Effect ces derniers temps, et pas seulement pour la raison habituelle que Mass Effect est génial. Les remasters de Mass Effect: Legendary Edition sont en route, Mass Effect 5 est au début du développement, et les temps semblent bons pour les fans de l’une des plus grandes séries de jeux RPG de BioWare. Eh bien, il y a une raison supplémentaire de célébrer aujourd’hui, mes amis: c’est l’anniversaire de Mass Effect.

Oui, le Mass Effect original a été lancé pour la première fois il y a exactement 13 ans en Amérique du Nord, le 20 novembre 2007. Les lancements australiens et européens de la version Xbox 360 ont suivi quelques jours plus tard, mais ce n’est que le 28 mai 2008 que le PC la version est devenue disponible. (Rappelez-vous les jours où il fallait attendre des mois non seulement pour certaines, mais pour la plupart des versions PC des principaux jeux?)

Le remaster de Mass Effect a été répandu pendant une bonne partie de l’année, et les fans le réclament encore plus longtemps – et il est facile de comprendre pourquoi. Les hybrides shooter-RPG de BioWare ont une construction du monde de science-fiction minutieusement détaillée, une distribution de personnages récurrents adorables et suffisamment de controverses pour s’assurer qu’il y a assez de mal pour nous faire chérir le bien.

Espérons que les remasters et la nouvelle entrée de la série nous rappellent plus les bons moments que les mauvais.

Maintenant, Dragon Age a également fêté son anniversaire ce mois-ci… Est-il temps pour cette date de sortie de Dragon Age 4? Allez, BioWare, tu sais que tu veux…