Masquer les icônes d’applications de l’écran d’accueil ou du tiroir de votre Samsung, LG, HTC ou autre téléphone Android

Parfois, vous pouvez avoir besoin de masquer certaines applications de l’écran d’accueil ou du tiroir d’applications de votre téléphone Android. Par exemple – si vous souhaitez garder les regards indiscrets de vos activités et chats Facebook ou WhatsApp.

Masquer des applications peut également être utile lorsque vous autorisez un enfant à utiliser votre téléphone, afin de l’empêcher d’accéder à des applications avec des achats intégrés. Dans tous les cas, découvrons les moyens les plus simples de masquer les applications non seulement de votre écran d’accueil, mais également du tiroir d’applications.

Comment masquer des applications sur un téléphone Samsung Si vous utilisez un smartphone Samsung, vous avez de la chance, car Samsung a inclus un moyen simple de masquer les applications dans les paramètres. Ouvrez simplement Paramètres, saisissez « Paramètres de l’écran d’accueil » dans la barre de recherche, puis appuyez sur le résultat correspondant. À l’intérieur, vous trouverez une option pour « Masquer les applications », où vous pouvez choisir les applications à masquer sur l’écran d’accueil et le tiroir des applications. Vous avez terminé! Masquer les applications à l’abri des regards sur votre téléphone Samsung est facile via «Paramètres de l’écran d’accueil» Masquer les applications sur n’importe quel téléphone Android avec un lanceur tiers Si votre smartphone n’a pas de solution intégrée pour cacher les applications, votre meilleur pari serait de simplement télécharger et utiliser un lanceur tiers qui peut le faire. Nova Launcher, par exemple, est parmi les lanceurs les plus populaires et les plus personnalisables. En plus de vous permettre de personnaliser votre écran d’accueil, il vous donnera la possibilité de masquer des applications sur n’importe quel téléphone sur lequel vous l’installez. Le hic, c’est que vous devrez acheter la version Prime de 4,99 $ de Nova Launcher, ce qui en vaut la peine. Voir aussi Le marché des camions de pompiers enregistrera un TCAC exponentiel d'ici 2019-2027 Maintenant que vous avez défini votre lanceur sur Nova Launcher, accédez simplement à votre écran d’accueil, appuyez longuement sur une zone vide, puis appuyez sur « Paramètres ». Dans « Paramètres », appuyez sur « Tiroir d’applications », puis sur « Masquer les applications ». Ici, vous pouvez sélectionner les applications à ne plus afficher dans votre tiroir d’applications, mais n’oubliez pas de les supprimer également de votre écran d’accueil. Les applications que vous avez choisies de masquer restent désormais masquées jusqu’à ce que vous reveniez au même menu « Masquer les applications » et que vous les dé-masquiez. Aller au menu «Masquer les applications» dans Nova Launcher prend quatre étapes simples Masquer les applications sur n’importe quel téléphone Android avec un cache d’application dédié

Si vous ne souhaitez pas changer votre lanceur, il y a toujours la possibilité d’utiliser une application dédiée à cacher d’autres applications. Le bien nommé App Hider vient à l’esprit, qui, en plus de pouvoir masquer vos applications, peut également masquer des photos et des vidéos, etc.

Il vous permet essentiellement d’importer une application, que vous pouvez ensuite désinstaller à partir de votre écran d’accueil. Ensuite, avec l’application disparue de votre écran d’accueil et de votre tiroir d’applications, vous ne pourrez la voir et l’ouvrir que via App Hider, qui lui-même peut être verrouillé derrière un mot de passe.

Et voilà, trois façons de masquer les applications sur votre téléphone Android. À moins que votre téléphone ne supporte naïvement le masquage d’applications, ce qui est peu probable, il est préférable d’utiliser un lanceur tel que Nova, qui vous permettra en outre de personnaliser davantage votre écran d’accueil.