Mary veut que Kate la laisse entrer dans l’action dans le plus récent aperçu de Batwoman

Avec The CW’s Batwoman revenant dimanche soir avec « Si vous croyez en moi, je croirai en vous », Kate (Ruby Rose) demande l’aide de Luke (Camrus Johnson) et Julia (Christina Wolfe) pour aller sous couverture au milieu du club le plus chaud de Gotham City pour récupérer quelque chose de douloureusement vital. Vous avez peut-être remarqué que Mary’s (Nicole Kang) nom n’a pas été inclus dans cette planification. Comme vous allez le voir dans l’aperçu suivant, elle l’a également remarqué. Étant donné qu’elle est au courant de tout ce qui concerne « Kate est une Batwoman », il est sûr de dire qu’elle s’attendait à avoir un rôle plus pratique avec les missions. Malheureusement, il semble que Kate ait eu d’autres idées.

Batwoman saison 1, épisode 18 « Si vous croyez en moi, je vais croire en vous »: QUI POUVEZ-VOUS FAIRE CONFIANCE? – Batwoman (Ruby Rose) engage Luke (Camrus Johnson) et Julia (star invitée Christina Wolfe) pour une mission d’infiltration afin de récupérer l’un des éléments les plus importants de l’arsenal de son cousin. Alors qu’Alice (Rachel Skarsten) continue de développer ses plans sournois dans les murs d’Arkham, elle reçoit une visite inattendue de Jacob Kane (Dougray Scott) qui a besoin de son aide. Pendant ce temps, Mary (Nicole Kang) essaie de faire ses preuves auprès de Kate. Alors que Sophie (Meagan Tandy) se rapproche d’une collègue, Kate retrouve une vieille flamme. James Bamford a réalisé l’épisode, écrit par James Stoteraux et Chad Fiveash.

Les CW’s Batwoman étoiles Ruby Rose comme Kate Kane alias Batwoman, Dougray Scott comme Jacob Kane, Rachel Skarsten comme Alice, Meagan Tandy comme Sophie Moore, Nicole Kang comme Mary Hamilton, Camrus Johnson comme Luke Fox, et Elizabeth Anweis comme Catherine Hamilton-Kane. Basé sur les personnages de DC Comics, Batwoman est de Berlanti Productions en association avec Warner Bros. Television avec des producteurs exécutifs Greg Berlanti (Flèche, Le Flash, Supergirl), Caroline Dries (The Vampire Diaries, Smallville), Geoff Johns (Flèche, Le Flash, Titans), et Sarah Schechter (Flèche, Le Flash, Supergirl). David Nutter (Game of Thrones, Le Flash, Flèche) et Marcos Siega (The Vampire Diaries, You) exécutif a produit le pilote.

