Mary J. Blige stars dans un thriller policier surnaturel – / Film

La bande-annonce de Body Cam au début se déroule comme le thriller socialement conscient que vous attendez d’un film avec ce titre: Mary J. BligeLa policière chevronnée voit quelque chose de troublant dans la caméra corporelle de son partenaire. Mais soudain, il y a une tournure surnaturelle et nous sommes dans un film d’horreur à part entière, où un individu superpuissant lance une guerre contre la police. Regarder le Body Cam bande-annonce ci-dessous.

Remorque Body Cam

Le thriller policier mettant en vedette Naomie Harris 2019 Noir et bleu récemment, bien que quelque peu maladroitement, a abordé les tensions raciales parmi la police et les communautés minoritaires, mais il Body Cam va reprendre là où ce film s’est arrêté, en commençant avec une prémisse très similaire: une officière noire voit des images sur une caméra corporelle qui la hante et la met en danger. Mais non, c’est juste un individu super puissant avec une vendetta pour la police, qui attaque et tue plusieurs officiers de la force (très diversifiée) de Blige.

Body Cam semble être un film monstre simple, avec la police combattant une entité surnaturelle, malgré les implications sociales que son titre et sa prémisse ont. Mais peut-être qu’il y a plus dans ce film que la bande-annonce ne semble en faire la publicité, car le synopsis fait référence à un «secret sinistre parmi les forces de police entourant le tournage et le camouflage d’un jeune non armé». Qu’il s’agisse Body Cam peut réussir à donner à son film de monstre surnaturel un avantage socialement conscient n’a pas encore été vu, mais Blige est une actrice talentueuse – méritant un Oscar pour son rôle de soutien dans 2017 Mudbound – qui pourrait imaginer marcher sur la corde raide tonale.

Réalisé par Malik Vitthal, Body Cam étoiles aussi Nat Wolff dans un rôle de co-leader, avec un casting de soutien qui comprend Anika Noni Rose, Theo Rossi, et David Zayas.

Voici le synopsis de Body Cam:

En enquêtant sur le meurtre bizarre d’un collègue, la vétéran Renee Lomito (Mary J. Blige) découvre une figure mystérieuse dans leurs images de caméras corporelles. Hantée par les visions de l’événement, elle soupçonne que quelque chose de surnaturel vise les flics de son unité. Maintenant, dans une course contre la montre pour trouver la seule personne qui, selon elle, peut arrêter ces tueries, Renee découvre un sinistre secret parmi les forces de police entourant la fusillade et la dissimulation d’un jeune non armé. Nat Wolff joue également dans ce thriller d’action intense.

Body Cam sort sur Digital le 19 mai 2020.

