Mary J Blige, 50 Cent Team pour la comédie ‘Family Affair’ à ABC

Mary J. Blige et Curtis «50 Cent» Jackson s’associent pour une série comique en développement chez ABC.

Le projet, intitulé «Family Affair», est une comédie à une seule caméra sur une star du R&B fanée et un célibataire engagé nommé A-ron, dont la vie est mise en vrille quand il est chargé d’élever les quatre enfants de sa sœur. A-ron est submergé et sous l’eau jusqu’à ce qu’il découvre que le talent musical est dans la famille.

Devon et Ranada Shepard sont écrivains et producteurs exécutifs sur le projet, aux côtés de Jackson via sa bannière G-Unit. Les producteurs exécutifs sont également Blige et Bruce Miller de Blue Butterfly Productions et David Blackman et Daniel Inkeles de la division cinéma et télévision d’Universal Music, Polygram.

Noah Rosenberg est également producteur exécutif de la série, qui vient d’ABC Signature.

La prolifique société de production G-Unit Film & Television de Jackson est à l’origine du drame juridique d’ABC «For Life», ainsi que du drame à succès Starz «Power» et de ses nombreuses retombées. La société développe également «BMF Black Family Mafia», qui a été repris par Starz en avril, «Twenty Four Seven» chez CBS All Access et «Female Sports Agent» et «Moment in Time» chez Starz.

Blue Butterfly, récemment lancé par Mary J Blige, a conclu un premier contrat télévisé avec Lionsgate et a récemment produit « The Clark Sisters: First Ladies of Gospel » de Lifetime.