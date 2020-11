Marvel’s Spider-Man: La bande originale de Miles Morales révélée – Écoutez les chansons ici

« New York’s Only Spider-Man » est un moment fort de la partition de Paesano, tout comme le « Best Friends » beaucoup plus sombre, un air qui fait allusion à quelque chose de sinistre qui attend Miles. En effet, bien que nous ne puissions pas encore révéler grand-chose sur l’histoire du jeu, il a déjà été confirmé que le jeu présentait au moins un méchant Spidey des bandes dessinées: le Tinkerer, qui dirige un groupe terroriste connu sous le nom de Underground dans le jeu. Le métro est en guerre avec Roxxon Energy Corp. pour le contrôle de New York et Miles est coincé en plein milieu.

Heureusement, Miles a quelques astuces dans ses manches pour combattre les méchants, y compris de nouvelles capacités telles que le pouvoir d’électrocuter les ennemis et de devenir invisibles, ainsi que de nouveaux alliés. Un allié en particulier a déjà pris d’assaut Internet. Nous parlons bien sûr de Spider-Man le chat – ou Spider-Cat – le félin masqué que Miles peut recruter dans le jeu pour l’aider à combattre le crime. Si ce n’est pas une raison suffisante pour obtenir cette exclusivité PlayStation, nous ne savons pas ce que c’est!

Mais si vous avez besoin de plus de conviction, vous devriez consulter les nouvelles combinaisons cool que vous pouvez débloquer pour Miles, comme le Dans le Spider-Verse costume du film d’animation à succès. Il y a aussi le très cool costume 2020, qui arbore une veste très cool et un masque avec des écouteurs pour que Miles puisse écouter quelques airs tout en éliminant les méchants. Le costume est également équipé d’un éclairage RVB, ce qui en fait l’un des looks les plus flashy que vous trouverez dans le jeu.

Regardez à quel point c’est cool:

On dirait la personne à porter quand vous voulez écouter la partition de Paesano en déplacement.

