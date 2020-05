Marvel’s Moon Knight: un régal pour les fans de Marvel et Harry potter. *Alerte spoil*

– Publicité –



Marvel’s Moon Knight: Des merveilles et leurs personnages, nous les aimons tous. Et maintenant, les créateurs ont décidé de lever un rideau d’un secret ouvert en en montrant un autre personnage à l’écran. Pourquoi est-ce un secret de polichinelle? Faites défiler et lisez-le, ce morceau d’écriture est plein de surprises.

Bientôt, les fanatiques de merveille, verront Moon Knight à l’écran. Oui, vous l’avez bien lu. Pour qui c’est nouveau, Moon Knight est Mark Spector, un personnage étonnant écrit par Doug Moench et illustré par Don Perlin. Il a été vu pour la première fois par Night # 32 (août 1975) sur The Werewolf. Depuis lors, il est un protagoniste modérément moins connu.

Mais!!

Maintenant, Spector devient Avenger, Moon Knight.

Mark Spector est un agent à la retraite de la CIA. Sa vie a été sauvée du dieu de la lune Khonshu. Spector rencontre un terroriste Bushman, la première étape pour devenir un super-héros. Il continue ensuite de s’emparer du titre de Moon Knight.

Nos recherches indiquent que la saison 1 se concentrera sur son passé. Il parlera de la façon dont il s’est retrouvé en tant que super-héros, des combats qu’il a gagnés et des ennemis qu’il a vaincus. Tout.

Marvel’s Moon Knight: date de sortie

Les créateurs n’ont annoncé aucune annonce officielle concernant la date de sortie de la chaîne. Mais selon les mots de nos sources, la série débutera en novembre 2020 à Atlanta.

Comme nous connaissons tous le fait que l’épidémie de coronavirus a mis une pause dans tout, cela a également affecté le tournage de cette série. Le tournage commence très tard. Et nous soupçonnons s’il sera reporté en raison de la pandémie de coronavirus.

Moon Knight: les acteurs

Il y a une bonne nouvelle pour nos Potterheads. Il y a des petits mots qui disent que Daniel Radcliffe (notre Harry Potter) sera interprété comme Moon Knight. Oui, vous l’avez bien lu.

Mais ces potins viennent des coulisses. L’annonce officielle des fabricants n’a pas encore été faite pour la confirmation.

Lorsque nous en avons parlé à nos sources, nous nous terminons avec une nouvelle surprenante. La source déclare que les créateurs recherchent quelqu’un pour payer la naissance d’Israël concernant l’ascendance juive du personnage de Marvel. Nous devons attendre une annonce officielle à ce sujet. Nous croyons fortement en nos sources, vous aussi.

Alors, restez à l’écoute avec nous plus de mises à jour sur vos films et émissions de télévision souhaités!

