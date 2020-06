Marvel’s Avengers War Table Stream: Coop, Personnalisation, MODOK

Square Enix et Crystal Dynamics ont tenu le Marvel’s Avengers War Table (pré-enregistré) en direct aujourd’hui, un aperçu de près de 30 minutes sur divers éléments du jeu qui sera lancé en septembre. La plus grande demande du flux était plus de gameplay en dehors des démos A-Day que nous avons vues tellement, et ils étaient heureux de les fournir. Il a également offert un certain nombre de détails sur l’histoire en cours, l’équipement et les mises à niveau, et a dévoilé de nouveaux contenus arrivant au titre complètement gratuitement après l’achat initial du jeu.

Vous pouvez regarder le Marvel’s Avengers Flux de la table de guerre en entier ci-dessous.

Marvel’s Avengers voit l’équipe de super-héros dissoute après les événements d’A-Day, qui ont fait de San Francisco une sombre zone de quarantaine remplie de gens motivés. Cinq ans plus tard, avec AIM maintenant le principal protecteur de la ville, un fangirl d’un Avenger nommé Kamala Khan découvre la vérité sur A-Day et réunit les Avengers pour prendre le contrôle oppressif d’AIM. Alors, qui est le grand méchant dans Marvel’s Avengers? MODOK C’est vrai. Ce grand type de chaise flottante avec un nom qui signifie «organisme mental conçu uniquement pour tuer». Il est le leader de l’AIM et ses intentions néfastes s’étendent bien au-delà du champ de protection que l’organisation a promis aux citoyens de ce monde. L’image d’en-tête ci-dessus est simplement un aperçu de ce à quoi il ressemblera dans le jeu.

Marvel’s Avengers est divisé en deux types de missions: les missions de héros axées sur les héros en solo et les missions coopératives de la zone de guerre, qui rassemblent quatre joueurs (ou faites remplir l’IA en utilisant vos personnages de niveau, si vous ne voulez pas jouer en ligne). Le flux de gameplay a montré une mission de héros pour Thor appelée « Once an Avenger », présentant un certain nombre de manœuvres et de techniques de combat différentes que le Dieu du Tonnerre a à sa disposition.

Le système de combat se concentre sur la création de combos à partir d’attaques légères et lourdes, entrecoupées de mouvements de héros emblématiques et de super capacités, comme la capacité de Thor à ouvrir le Bifrost et à annihiler tout dans sa vague d’énergie. La plupart d’entre eux sont contre l’armée sans fin de minions robotiques d’AIM, petits et grands.

Chaque personnage dispose d’une large gamme d’arbres de personnalisation et de compétences pour modifier et améliorer tous ses mouvements, en adaptant le jeu pour pouvoir jouer à votre façon. L’équipement change également les capacités, même en modifiant les visuels, comme rendre les lasers d’Iron Man verts au lieu de rouges dans certains cas. Cosmétiquement, les personnages pourront débloquer une grande variété de tenues inspirées de chacune de leurs vastes histoires de bandes dessinées.

Enfin, le flux s’est terminé avec la révélation que de nouveaux personnages, missions et emplacements seraient ajoutés gratuitement après la sortie. Bien qu’il soit insinué qu’il y aura une boutique en jeu proposant de nouveaux costumes, il semble que les microtransactions seront complètement reléguées aux cosmétiques, avec du contenu de jeu ajouté gratuitement.

Marvel’s Avengers sortira le 4 septembre pour PS4 et Xbox One, avec des mises à niveau gratuites vers les versions PS5 et Xbox Series X une fois que les nouvelles consoles sortiront plus tard cette année. Square Enix et Crystal Dynamics présenteront également du contenu supplémentaire tel que des plans post-sortie, la version bêta et des plans de lancement au cours des prochains mois.