Marvel’s Avengers – Premier personnage DLC et informations bêta révélées

Avec le livestream de War Table d’aujourd’hui Les Avengers de Marvel Square Enix a dévoilé le premier personnage post-lancement – Hawkeye! Il y avait également de plus amples informations sur la version bêta et un croisement prévu.

Marvel’s Avengers commence initialement avec six héros, tandis que l’univers se développe progressivement par la suite. Hawkeye n’est que le premier de nombreux nouveaux contenus, tous publiés gratuitement. Hawkeye a ses propres missions de chaîne de héros, son propre scénario et bien plus encore.

«Dans un arc d’histoire original, inspiré de certains des moments les plus célèbres de Hawkeye dans les bandes dessinées, les joueurs peuvent utiliser l’arc et les flèches high-tech légendaires de Clint. L’histoire de Hawkeye continuera de faire progresser tout le monde narratif de Marvel’s Avengers, et toutes les nouvelles missions sont accessibles avec la liste complète des héros jouables. «

Détails sur la BETA

De plus, le contenu de la version bêta a été présenté, qui démarre exclusivement sur PS4. Ici, vous pouvez vous attendre à une sélection de contenu de l’histoire, des missions KoOp, des progrès du héros et du monde, l’exploration de la zone de guerre et bien plus encore, qui est présentée dans la bande-annonce ci-dessous.

Le programme bêta de Les Avengers de Marvel commence le 7 août exclusivement pour les joueurs PlayStation 4 qui ont précommandé le jeu et est disponible jusqu’au 9 août. Le 14 août, la version bêta sera publiée pour tous les propriétaires de PlayStation 4 et se poursuivra jusqu’au 16 août. À partir du 21 août, tous les joueurs sur PlayStation 4, Xbox One et PC auront accès à la version bêta, qui se terminera le 23 août.

Enfin, un croisement avec Fortnite a été révélé, et tous les joueurs participant à la bêta peuvent s’attendre à une paire de gants de Hulk ou d’Iron Man.

Marvel’s Avengers sortira le 4 septembre 2020.