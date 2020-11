Marvel’s Avengers – Kate Bishop DLC sort en décembre

Square Enix et Crystal Dynamics peuvent annoncer la date de sortie du DLC Kate Bishop dans Les Avengers de Marvel confirmez que l’on désire beaucoup.

Kate cherche son ancien mentor, Hawkeye, mais découvre une conspiration impliquant Nick Fury, un voyage dans le temps et un nouvel ennemi terrifiant. L’histoire commence après les événements du jeu principal. Le nouveau méchant est déjà connu des bandes dessinées Marvel, qui ont copié les compétences des autres Avengers ensemble.

Le moyen de BUT en vue a commencé avec de nouvelles missions mystérieuses de tachyons qui sont apparues sur la table de guerre dans le jeu il y a quelques semaines. Dans BUT en vue Kate Bishop, maître archer et gymnaste de haut niveau, réapparaît après que son enquête sur la disparition de Nick Fury ait abouti à la disparition de son mentor, Clint Barton (alias Hawkeye). Elle révèle le secret de l’apparition soudaine des failles tachyons qui changent le temps et d’un nouveau plan perfide d’AIM qui la pousse à travailler à nouveau avec les Avengers.

L’histoire de BUT en vue définit peu de temps après la fin de la campagne de remontage par Les Avengers de Marvel et ne représente que la première moitié de l’histoire des deux Hawkeyes. Clint Bartons Hawkeye montera ensuite sur scène début 2021 pour mettre fin au double long métrage et à nouveau pour lancer le prochain chapitre de l’initiative Avengers.

Kate entre Les Avengers de Marvel mimé par Ashly Burch qui était déjà absent Horizon Zero Dawn ou La vie est étrange est connu. Son ensemble de mouvements comprend ses propres héros, finisseurs et intrinsèques basés sur le tir à l’arc et son épée. Elle peut également se téléporter sur de courtes distances et utiliser des doubles sauts, combinés à divers types de flèches et d’attaques.

le Kate Bishop – Prendre AIM Le DLC sera disponible à partir du 8 décembre. Il y a des impressions dans la table de guerre actuelle.