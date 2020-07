Marvels Avengers Hawkeye sera le premier héros post-lancement du jeu

Depuis son annonce et un taquin de Bill Rosemann en juin de l’année dernière, les fans se sont demandé si Hawkeye figurerait en tant que personnage jouable dans Les Avengers de Marvel. Eh bien, ils n’ont plus besoin de se demander. L’archer servira de Marvel’s Avenger’s premier héros jouable après le lancement, s’ajoutant aux six héros jouables du jeu de base. Mieux encore, le personnage se lancera également avec sa propre «chaîne de missions d’histoire approfondie».

Le développeur Crystal Dynamics a partagé la nouvelle dans son flux de juillet War Table, qui a été mis en ligne plus tôt cet après-midi. Le flux a également présenté le look de Hawkeye dans une toute nouvelle bande-annonce. Voir la diffusion complète ci-dessous; parler de Hawkeye commence à 40:45.

Crystal Dynamics a commencé à travailler sur sa version de Hawkeye en parcourant certains des meilleurs personnages de bandes dessinées. Finalement, l’équipe a décidé d’emprunter quelques idées à Hawkeye: ma vie en tant qu’arme. L’histoire de 2013 de l’écrivain Matt Fraction et de l’illustrateur David Aja voit le héros autodidacte recruté par le SHIELD pour obtenir des preuves incriminantes. Il sera fascinant de voir ce que Crystal Dynamics tire de cette histoire de crime au niveau de la rue.

L’histoire de Hawkeye présentera un récit différent de l’expérience des joueurs dans le scénario principal. De plus, les joueurs auront la possibilité de jouer seuls ou de lire le contenu de Hawkeye en coopération.

Plusieurs dates de bêta sont prévues tout au long du mois prochain. Joueurs PS4 en précommande Les Avengers de Marvel peut participer à une version bêta qui sera mise en ligne le 7 août. Les précommandes bêta pour PC et Xbox One seront lancées la semaine suivante, le 14 août. L’accès bêta ouvert pour tous les utilisateurs de PS4 sera disponible le même jour. Enfin, une version bêta ouverte sur toutes les plates-formes est prévue plus tard dans le mois, le 21 août.

Les Avengers de Marvel arrive dans les magasins en un peu plus d’un mois le 4 septembre pour les plates-formes PS4, PC et Xbox One. Les clients qui achètent une copie sur du matériel de la génération actuelle recevront une mise à niveau gratuite vers la version nouvelle génération de leur console respective.