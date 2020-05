Marvelous Mrs Maisel Saison 4: les détails majeurs que vous devez savoir

– Publicité –



Marvelous Mrs Maisel Saison 4: Détails majeurs que vous devez savoir.

Il s’agit d’une série télévisée web-dramatique d’époque américaine qui avait été créée en mars 2017 sur Prime Video. Alors que la comédie vidéo Amazon Prime faisait ses débuts pour sa troisième saison, le 6 décembre, elle a assez bien diverti les téléspectateurs, et maintenant elle revient pour la quatrième.

La date de sortie:

Nous n’avons pas de nouvelles particulières sur la date de sortie de la quatrième saison. Il n’a pas encore été officialisé. Par conséquent, nous devons attendre un certain temps pour avoir une idée du moment où la série pourrait tomber ensuite.

Mais la nouvelle du renouvellement est confirmée positivement puisque la série a été renouvelée pour la quatrième saison en décembre 2019. La quatrième saison de l’émission devrait être diffusée fin 2020.

The Cast of Marvelous Mrs Maisel Saison 4:

On peut s’attendre à ce que l’ensemble du casting reprenne ses rôles dans la quatrième saison de The Marvellous Mrs Maisel.

Rachel Brosnahan comme Miriam « Midge » Maisel, Alex Borstein comme Susie Myerson, Michael Zegen comme Joel Maisel Marin Hinkle comme Rose Weissman, Tony Shalhoub comme Abraham « Abe » Weissman, Kevin Pollak comme Moishe Maisel seront le plus positivement de retour pour jouer leur rôle une fois encore.

The Plot of Marvellous Mrs Maisel Saison 4:

La troisième saison de Marvelous Mrs Maisel s’est terminée par des fermetures, de nouveaux départs et de nombreux rebondissements comiques. Dans la finale de la troisième saison, nous voyons Midge et Susie prêts à embarquer dans l’avion privé de Shy. Mais plus tard, ils sont informés que Shy a abandonné Midge de la tournée et nous assistons à Midge et Susie bouleversés alors que l’avion décolle sans eux. Nous prévoyons comment ils s’en sortiront au cours de la prochaine saison.

