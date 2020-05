Marvelous Mrs Maisel Saison 4 Date de création prévue, [CAST], Intrigue, détail de l’histoire et plus

– Publicité –



La merveilleuse Mme Maisel est devenue extrêmement populaire dans le monde entier, avec son histoire unique pleine d’esprit et de charme. C’est une série Web américaine de comédie dramatique qui a été récompensée à plusieurs reprises avec Golden Globes et Primetime Emmys.

Une semaine après la première de la saison 3 de The Marvellous Mrs Maisel sur Amazon Prime Video en décembre 2019, le spectacle a été relancé pour une quatrième saison.

La merveilleuse saison 4 de Mme Maisel sortira probablement fin 2020.

En saison, les amateurs peuvent s’attendre à regarder le casting de Maisel alors qu’ils ont du mal à s’adapter à l’évolution des temps des années 1960.

Après une année d’anticipation, les fans ont été récompensés par The Marvellous Mrs Maisel saison 3, qui suit l’adorable Midge Maisel (Rachel Brosnahan) lors de sa toute première tournée nationale de comédie, le 6 décembre. Mais si vous avez déjà regardé les huit épisodes, vous vous demandez probablement…

Y aura-t-il une quatrième saison de The Marvellous Mrs Maisel?

Les fans qui sont Midge, bonne nouvelle! 1 semaine après le lancement de la saison, Amazon a affirmé que The Marvellous Mrs Maisel avait été renouvelé pour une hausse de 4. Et compte tenu de la popularité du spectacle auprès des téléspectateurs et des critiques (bonjour, 16 Emmy Awards autour de deux saisons!), Nous ne peut pas dire que nous sommes surpris par le renouvellement accéléré.

Quant à l’avenir de Midge au-delà de la période 4? Nous ne savons pas encore grand-chose exactement, cependant, nous comprenons que la fondatrice de la série Amy Sherman-Palladino a probablement des plans pour au moins une saison de plus après cela: « Je pense que nous savons quelle est notre trajectoire pour les quatre à cinq premières saisons », Amy a informé The Hollywood Reporter en 2017, après la publication de la toute première saison.

Quand Marvelous Mrs Maisel Saison 4 sera-t-elle diffusée sur Amazon Prime Video?

Nous ne pouvons pas être sûrs quand la saison 4 pourrait arriver. Mais si les deux saisons précédentes ont été un indicateur, The Marvelous Mrs Maisel saison 4 pourrait être diffusée début décembre 2020: bien que la saison 1 ait débarqué sur Amazon en mars 2017, les saisons 2 et 3 ont été diffusées la première semaine de décembre en 2018 et 2019, respectivement.

Y a-t-il des spoilers pour la saison 4?

Parce que The Marvellous Mrs Maisel vient d’être renouvelée pour une saison, nous n’avons pas encore de spoilers. Il semble cependant être une valeur sûre de supposer que la carrière de comédienne de Midge ne continuera à décoller qu’après sa première tournée nationale en année 3 – et que ses proches, qui sont là pour la balade, seront probablement amenés à prendre son gagne-pain (ainsi que ses implications contemporaines) beaucoup plus au sérieux.

Lors d’une réunion avec GoodHousekeeping.com, l’actrice Caroline Aaron (qui interprète la mère de Joel, Shirley, dans l’émission) a également laissé entendre que la saison 4 pourrait être difficile pour les Maisels alors qu’ils tentent de s’adapter aux jours changeants des années 60.

« Alors que nous entrons dans les années 60, ce que nous allons faire avec la fin de l’année, le monde entier sera sûrement retiré des pieds de Moishe et Shirley », Dit Caroline. «La planète qu’ils connaissaient sera un univers très, très différent. Midge apportera ce monde dans ce foyer, et j’imagine que ça va être difficile pour nous. Je ne sais vraiment pas cela avec certitude, mais toutes les règles changent, et voyons ce que cela signifie. «

