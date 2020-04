MARVEL vendant des masques pour la charité dans le cadre d’un plus grand effort DISNEY

Crédit: Disney



Disney a commencé à vendre des masques en tissu réutilisables dans une variété de styles mettant en vedette des personnages de leurs franchises, notamment Marvel, Star Wars, Pixar, etc.

Les masques sont créés selon les directives CDC pour les masques en tissu. Disney fera don de 1 000 000 de masques à des communautés dans le besoin et versera jusqu’à 1 000 000 $ de produit de la vente des masques à l’association caritative MedShare pour l’équipement médical.

Crédit: Disney



« Les dons de Disney auront un impact énorme sur les communautés que nous desservons », a déclaré Charles Redding, PDG et président de MedShare dans l’annonce. «Leur contribution d’un million de masques en tissu Disney sera fournie aux familles des communautés et des organisations mal desservies qui cherchent à limiter la propagation de COVID-19, tandis que leur don monétaire sera utilisé pour soutenir les efforts continus de la communauté médicale pour fournir des soins vitaux à ces personnes. qui en ont le plus besoin. «

« Nous réalisons que c’est une période difficile pour les familles et porter n’importe quel type de masque peut être intimidant », a ajouté Edward Park, vice-président directeur, Disney Store et shopDisney. « Notre espoir est que les masques en tissu de Disney mettant en vedette certains de nos personnages les plus aimés apporteront du réconfort aux familles, aux fans et aux communautés qui sont si importantes pour nous. »