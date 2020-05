MARVEL UNLIMITED ajoute EXCALIBUR de Dawn of X, NOUVEAU MUTANT, plus dans la mise à jour de mai 2020

Crédits: Marvel Comics



Crédits: Marvel Comics



Communiqué de presse

Marvel Unlimited, le service d’abonnement aux bandes dessinées numériques de Marvel, offre aux membres un accès illimité à plus de 27000 numéros des titres classiques et plus récents de Marvel, livrés numériquement via votre navigateur Web de bureau et l’application mobile Marvel Unlimited primée.

Ce mois-ci, l’aube de X se poursuit dans les séries suivantes: EXCALIBUR (2019), NOUVEAUX MUTANTS (2019), X-FORCE (2019) et FALLEN ANGELS (2019). Le talent Marvel de haut niveau explorera tous les coins de Krakoa dans des titres qui s’appuient sur le monde établi dans HOUSE OF X / POWERS OF X. Restez à l’écoute chaque semaine pour de nouvelles bandes dessinées Dawn of X avec notre guide de lecture organisé.

En plus de nouvelles bandes dessinées mensuelles, Marvel Unlimited continuera également à proposer des histoires de bandes dessinées emblématiques, y compris des événements complets et des arcs d’histoire acclamés par la critique, GRATUITEMENT! Comme annoncé ce matin, des Marvel Comics désormais classiques mettant en vedette Captain America, Spider-Man, Hulk, Miles Morales, Doctor Strange, Mme Marvel et plus encore, seront disponibles pendant un mois sur le service jusqu’au mardi 2 juin!

Pour accéder à l’offre de bandes dessinées gratuites de Marvel Unlimited, téléchargez ou mettez à jour l’application Marvel Unlimited pour iOS ou Android dans les magasins d’applications Apple et Google Play respectifs, puis cliquez sur «Bandes dessinées gratuites» sur l’écran d’atterrissage. Aucune information de paiement ou abonnement d’essai ne sera requis pour la sélection de bandes dessinées gratuites. Pour voir la liste complète des titres gratuits disponibles ce mois-ci, veuillez visiter marvel.com.

Avec des numéros classiques et plus récents ajoutés chaque semaine, voici quelques-uns des autres titres Marvel dignes de sensations fortes qui frappent MU en mai.

Semaine du 4 mai

PANTHÈRE NOIRE # 17

DEAD MAN LOGAN # 12 SERIES COMPLETE!

LA SÉRIE # 4 DEATH’S HEAD EST TERMINÉE!

DOCTOR STRANGE ANNUAL # 1

SÉRIE EXCALIBUR # 1 COMPLÈTE!

FANTASTIC FOUR: GRAND DESIGN # 1 SERIES COMPLETE!

AMIS DE VOISINAGE SPIDER-MAN # 13

INVISIBLE WOMAN # 4

IRONHEART # 11

VOYAGE VERS STAR WARS: LA MONTÉE DE SKYWALKER – LA SÉRIE ALLEGIANCE # 4 COMPLÈTE!

MARVEL ZOMBIES: RÉSURRECTION # 1

RED GOBLIN: RED DEATH # 1

RUNAWAYS # 26

SURFER ARGENTÉ: SÉRIE NOIRE # 5 COMPLÈTE!

STAR WARS: DOCTOR APHRA ANNUAL # 3

SUPERIOR SPIDER-MAN # 12 SÉRIE COMPLÈTE!

VENOM # 19

Semaine du 11 mai

CARNAGE ABSOLU: ARME PLUS # 1

AMAZING SPIDER-MAN # 33

CHAT NOIR # 6

DAREDEVIL # 13

DOCTOR DOOM # 2

FANTASTIC FOUR # 16

PREMIERS COMBATS FUTURS: CRESCENT ET IO # 1

MAGNIFIQUE MS. MERVEILLE # 9

VIEIL HOMME PLUME # 11

GHOST RIDER # 2

Immortal Hulk # 26

MILES MORALES: SPIDER-MAN # 12

NOUVEAUX MUTANTS # 1 DÉBUT MAJEUR!

SPIDER-MAN & VENOM: DOUBLE TROUBLE # 1

STAR WARS: DOCTEUR APHRA # 38

SWORD MASTER # 5

LE WEB DE LA VEUVE NOIRE # 3

X-FORCE # 1 DÉBUT MAJEUR!

YONDU # 1 DÉBUT MAJEUR!

Semaine du 18 mai

AGENTS D’ATLAS # 4

BLACK CAT ANNUAL # 1

PANTHÈRE NOIRE ET LES AGENTS DE WAKANDA # 3

FALLEN ANGELS # 1 DEBUT MAJEUR!

FONDATION FUTURE # 4

GARDIENS DE LA GALAXIE # 11

HISTOIRE DE L’UNIVERS MARVEL # 5

INVADERS # 11

MORBIUS # 1 DÉBUT MAJEUR!

RUNAWAYS # 27

STAR WARS # 74

STAR WARS: JEDI FALLEN ORDER – DARK TEMPLE # 4

STAR WARS: CIBLE VADER # 5

LA SÉRIE D’ÉCUREUIL IMBATTABLE SÉRIE # 50 COMPLÈTE!

TOMBE DE DRACULA # 10 ÉDITION DE TÉLÉCOPIE

X-MEN # 2

Semaine du 25 mai

2099 ALPHA # 1

ABSOLU CARNAGE # 5 SERIES COMPLETE!

CARNAGE ABSOLU: CAPITAINE MARVEL # 1

AERO # 5

AMAZING MARY JANE # 2

AMAZING SPIDER-MAN # 34

ANNIHILATION – SCOURGE ALPHA # 1

AVENGERS # 26

CAPITAINE AMERIQUE # 16

CAPITAINE MARVEL # 12

DEADPOOL # 1 DEBUT MAJEUR!

EXCALIBUR # 2

FANTASTIC FOUR 2099 # 1

GWENPOOL REVIENT # 4

Immortal Hulk # 27

KING THOR # 3

SÉRIE LOKI # 5 COMPLÈTE!

MARAUDERS # 2

MARVEL’S SPIDER-MAN: VELOCITY # 4

PUNISHER KILL KREW # 5 SERIES COMPLETE!

SPIDER-VERSE # 2

SÉRIE STAR WARS # 75 COMPLÈTE!

STRIKEFORCE # 3

TONY STARK: IRON MAN # 18

