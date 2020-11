Marvel Studios n’a pas l’intention de ramener Iron Man d’entre les morts

Marvel Studios ne prévoit pas de redonner vie à Iron Man.

Lors d’une récente interview (via ComicBook), Victoria Alonso, EVP de Marvel, a révélé que l’arc de l’histoire de Tony Stark avait atteint sa conclusion dans Avengers Endgame et qu’il ne restait nulle part ailleurs pour le personnage.

« Tony Stark est mort et c’est notre histoire. Résurrection, je ne sais pas. Je ne sais pas comment nous le ferions. Il me semble que l’histoire de Tony Stark est racontée par nous. Par conséquent, il a laissé son héritage, qui il est par exemple dans Spider-Man parce que Peter Parker a été un faux fils, donc vous voyez beaucoup de ce que Tony Stark aurait été dans Peter Parker. Et il me semble que vous voyez cela constamment dans la façon dont une personne influence le mais non, pour le moment, nous n’avons aucun projet « .