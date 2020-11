Marvel Studios n’a pas l’intention de publier Black Widow sur Disney +

Studios Marvel

Bien que Warner Bros ait opté pour une sortie théâtrale simultanée et HBO Max de Wonder Woman 1984, il semble que Marvel Studios ne veuille pas emprunter cette voie pour la très attendue Black Widow. Selon certaines sources, une version de Disney + est, à partir de maintenant, hors de la table.

Victoria Alonso, EVP de Marvel Studios, a récemment déclaré (via CBM): « Il me semble que nos films sont destinés à la distribution en salles. Nous avons toujours dit que nous croyons aux différents formats, et il est très important de maintenir la coutume, la tradition, de regarder certains films en communauté « .

Mulan est sorti sur Disney + et a fourni de grands nombres pour la plate-forme de streaming, mais Marvel aimerait que les fans expérimentent le début de la phase 4 dans les cinémas.

Black Widow est actuellement prévue pour le 7 mai 2021. Le film est une préquelle de Avengers Infinity War et explorera le passé de Natasha Romanoff de Scarlett Johansson, expliquant enfin ce qui s’est réellement passé à Budapest.

Les fans sont également impatients de voir les débuts de David Harbour dans le MCU en tant que Red Guardian et Florence Pugh en tant que Yelena Belova. Il y a aussi le mystère de la véritable identité de Taskmaster qui doit être abordé.