Marvel Studios : l’équipe des X-Men du MCU dévoilée ?

Après tant d’années, les X-Men vont enfin devenir les prochains héros du monde, parallèlement aux Avengers. Marvel a décidé de les placer sur le devant de la scène.

De nombreuses théories divergent dans le MCU ces derniers temps. D’après le programme de diffusion de Marvel Studios, c’est autour des X-Men de passer à l’action après Avengers End Game. Les Avengers vont passer en mode standby pour un certain moment. En constatant la sortie de Spiderman Homecoming 3 et Black Panther 2 très prochainement, on dirait que Marvel veut lancer un à un les héros d’Avengers. Par ailleurs, les X-Men vont reprendre le flambeau et protéger la surface de la Terre pendant l’absence des Avengers. Un nouveau leak a déjà révélé les personnages du team X–Men pour la prochaine tournée de film.

X-Men : les nouveaux superhéros de l’univers Marvel après les Avengers

Antérieurement, les X–Men ne révélaient pas leur identité au monde entier en raison de leur différence vis-à-vis de la population humaine. Ce n’est que récemment que les mutants du professeur X se sont présenté comme défenseur de la paix du monde. Tant attendu par les fans, le moment est enfin arrivé. Voici l’intégration complète des X-Men dans l’univers cinématique Marvel (MCU) en tant que second Avengers. Après la mort de Tony Stark et le départ de Captain America, les vengeurs seront quelque peu restreints.

Une composition formée à partir de mutants célèbres ?

Les personnages les plus célèbres de la série feront certainement partie de cette équipe. Compte tenu des informations du nouveau leak, Sun Fire et Thunderbird seraient les premiers à apparaître sur l’écran. Jeunes et générateurs d’excitation, ces deux mutants sont les favoris des fans. L’aventure verra également l’apparition des mutants de renom à travers toute la série depuis sa création comme Cyclope, Tornade ou encore Diablo. Un homme aveugle capable de libérer des rayons lasers à l’aide de ses yeux, une femme manipulatrice de la météo et créatrice de tempête et un garçon capable de se téléporter, tout un programme. La présence de Magneto n’est pas pour autant mentionnée dans le MCU. En tant qu’antagoniste des X-Men, celui-ci ne sera pas prévu pour la première sortie.

Une nouvelle adaptation qui pourrait développer l’école pour mutants

Le professeur X, connu sous le nom de Charles Xavier a créé une école accueillant tous les mutants de la planète pour les apprendre à user de leurs pouvoirs pour la bonne cause. Avec l’aide de Hank McCoy, surnommé Le Fauve, ils ont élaboré un programme instructif pour guider les mutants vers une aisance sociale dans un monde où tout le monde est pareil. Mais Magneto n’était pas de même avis que le professeur X. Il a alors organisé une autre équipe qui va détruire la terre. Nombreux mutants de l’école ont été recueillis par Magneto et ont suivi sa doctrine. La nouvelle entrée des X-Men en tant que superhéros va surement donner une meilleure image à cette école et donner naissance à de nouveaux visages et de nouveaux pouvoirs.