Marvel soudoie les gens pour lire la guerre civile sur Marvel Unlimited

Marvel a atteint un nouveau creux dans sa tentative continue d’amener les gens à lire des événements super-méga-crossover. L’éditeur offre un pot-de-vin de 1500 Marvel Bucks, autrement connu sous le nom de Marvel Insider Points s’ils liront l’événement super-méga-crossover 2006 Heroes vs. Heroes. Guerre civile sur Marvel Unlimited. Cette décision suit les stratégies passées de Marvel, telles que faire en sorte que les événements interrompent votre série en cours préférée deux fois par an et affirmer que les événements sont incontournables car ils feront basculer l’univers Marvel jusqu’à ses fondations, ne laissant plus rien la même chose.

Guerre civile était vraiment une série révolutionnaire pour Marvel. La série de sept numéros a été écrite par Mark Millar et dessiné par Steve McNiven et a précédé directement le « pic de l’ère Bendis » à Marvel. Il présentait des prototypes de nombreuses conventions qui guideraient la stratégie de narration de Marvel pour les deux prochaines décennies: des héros combattant d’autres héros au lieu de méchants, des personnages de Marvel se comportant comme des fascistes en essayant de forcer les héros à remettre leurs informations personnelles au gouvernement, un faux prétendre qu’il n’y a pas de «côté droit» même si un côté est clairement décrit comme mauvais, le meurtre choquant de personnages pour prouver un événement est une affaire sérieuse. Les personnages agissaient entièrement hors du caractère pour faire des choses comme créer un clone maléfique meurtrier de Thor pour une raison quelconque.

Civil War est l’une des nombreuses bandes dessinées disponibles gratuitement à lire sur Marvel Unlimited, alors tout ce que vous avez à faire est de vous connecter à votre compte, de lire les sept numéros et de récupérer vos Marvel Bucks. La quête est surnommée « De quel côté êtes-vous? » quête sur le slogan de l’événement super-méga-crossover. La description de la quête se lit comme suit:

Un conflit se prépare, menaçant de dresser ami contre ami et tout ce qu’il faudra, c’est un seul faux pas pour coûter des milliers de vies. Lisez Guerre civile (2006) # 1-7 – GRATUITEMENT dans Marvel Unlimited ou en ligne – d’ici le 29 avril à 23 h 59 HE pour gagner 1 500 points Insider.

