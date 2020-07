Marvel pourrait ramener Iron Man avec un projet passionnant Avengers

– – – Iron Man revient-il aux films Marvel même si Tony Stark est mort dans l’épopée finale de Avengers: Fin de partie? C’est une question que se posent de nombreux fans, mais elle ne recevra pas de réponse de si tôt. Lorsque Marvel a parié la ferme sur Iron Man en 2008, il n’aurait pas pu imaginer où le projet mènerait. Heureusement pour Marvel et les fans, Iron Man de Robert Downey Jr. a livré le genre de succès qui rendrait finalement possible un énorme projet Avengers: Endgame. Quelque 11 ans et 21 films plus tard, Endgame marquerait la mort du plus grand super-héros du monde. C’est un titre plutôt inattendu pour Iron Man. On pourrait penser que Batman, Superman ou Spider-Man seraient les héros les plus aimés en matière de films. Mais c’est la version RDJ d’Iron Man qui les a tous surclassés. Cela aurait pu se passer très différemment si Marvel avait les droits sur X-Men Wolverine, Fantastic Four’s Mister Fantastic ou Spider-Man il y a toutes ces années – mais ces personnages n’étaient pas disponibles. C’est pourquoi la mort d’Iron Man fait tellement mal à Fin du jeu. Et c’est pourquoi Marvel ne peut pas se permettre de ruiner l’héritage du film en faisant simplement revivre Tony Stark pour plus d’aventures Avengers. Et maintenant, on a appris que Kevin Feige & Co. travaillait sur un incroyable projet Avengers. Il existe déjà un moyen de ramener Iron Man d’entre les morts sans ruiner l’héritage du dernier film Avengers. La théorie précédente disait que l’Iron Man ne sera pas celui que nous aimons. Eh bien, pas exactement. Une version d’Iron Man d’une chronologie différente, un peu comme le nouveau Gamora et le nouveau Loki. Cet Iron Man pourrait être similaire, mais des différences subtiles pourraient transformer Stark en un antagoniste possible. Le scénario de Secret Wars des bandes dessinées serait le moyen de le réussir, et on dit déjà que Marvel y travaille. Inutile de dire que rien ne garantit que Secret Wars se déroule ou qu’Iron Man en fait partie. Cela nous amène à un nouveau rapport de The Illuminerdi qui dit que le film est en préparation aux studios Marvel. Le blog aurait appris d’une nouvelle liste de distribution, Marvel en est aux premiers stades de développement du projet et Kevin Feige est répertorié en tant que producteur. Il n’y a pas encore de talent attaché à cela, et on ne sait pas s’il s’agit d’un film ou d’une série télévisée Disney +. Les Illuminati est une équipe de super-héros Avengers qui travaille secrètement dans les coulisses, loin de l’action principale. Il ne fait aucun doute que la rumeur des Illuminati est excitante. Et Marvel pourrait faire fonctionner Illuminati si le prochain scénario majeur avec lequel le studio fonctionne était Secret Wars. Iron Man et Doctor Strange sont apparus dans plusieurs films, le premier étant maintenant mort. Reed Richards, le professeur X, Namor et Black Bolt n’ont pas encore été officiellement ajoutés au MCU. Nous savons que les projets Fantastic Four et X-Men arrivent et nous nous attendons à voir Namor en vedette dans Black Panther 2. Mais c’est tout ce que nous devons continuer pour le moment, et on ne sait pas ce que Marvel prévoit de faire avec les Illuminati ou quand le film serait prêt à tourner. N’oublions pas que nous ne verrons probablement pas de projets comme les films Fantastic Four ou X-Men avant la phase 5 du MCU, au plus tôt. Après tout, les films de Marvel ne sont pas nécessairement des interprétations exactes des bandes dessinées. Bien que ce serait un gaspillage de ne pas l’avoir dans au moins une version de l’équipe, une autre chose à considérer est que l’équipe Illuminati pourrait bénéficier d’une certaine diversité. Dans l’état actuel des choses, Marvel n’annoncera pas de plans de phase 5 de sitôt. La nouvelle pandémie de coronavirus a retardé la phase 4, à la fois lorsqu’il s’agit de publier des projets achevés et de terminer la production d’autres. – – –

World Tech Toys Helicoptere radiocommande 3.5Ch avec figurine Iron Man - Marvel Avengers - Hélicoptère radio commandé Fnac.com : Helicoptere radiocommande 3.5Ch avec figurine Iron Man - Marvel Avengers - Hélicoptère radio commandé. Achat et vente de jouets, jeux de société, produits de puériculture. Découvrez les Univers Playmobil, Légo, FisherPrice, Vtech ainsi que les grandes marques de puériculture : Chicco, Bébé Confort,

Marvel Iron Man Figurine avec Battle Racer Marvel Avengers Titan série Hero - Autre jeu de société Fnac.com : Iron Man Figurine avec Battle Racer Marvel Avengers Titan série Hero - Autre jeu de société. Achat et vente de jouets, jeux de société, produits de puériculture. Découvrez les Univers Playmobil, Légo, FisherPrice, Vtech ainsi que les grandes marques de puériculture : Chicco, Bébé Confort, Mac Laren

Marvel Avengers Costume classique Marvel Avengers Iron Man serie anime Taille L - Déguisement enfant Fnac.com : Costume classique Marvel Avengers Iron Man serie anime Taille L - Déguisement enfant. Achat et vente de jouets, jeux de société, produits de puériculture. Découvrez les Univers Playmobil, Légo, FisherPrice, Vtech ainsi que les grandes marques de puériculture : Chicco, Bébé Confort, Mac Laren,