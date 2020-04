Marvel met fin au showrunner de Helstrom Paul Zbyszewski & # 039;

Les effets d’entraînement des productions télévisées à travers le monde bloquées par la crise sanitaire croissante commencent à se faire sentir en coulisses. Des rapports ont circulé mardi matin selon lesquels Marvel avait mis fin aux accords globaux avec les diffuseurs de télévision Steve Lightfoot (The Punisher) et Paul Zbyszewski (Helstrom). Alors que Marvel a refusé de commenter au moment de la publication du rapport, le passage à la « force majeure » de leurs accords devrait être le début d’une vague d’annonces de ce type dans l’industrie alors que les studios, les réseaux et les streamers cherchent à réduire leurs pertes causées par la fermer. Dans un contrat, une clause de force majeure donne généralement au studio la possibilité de prendre des décisions plus larges (comme résilier des contrats, réduire les budgets, annuler des projets, etc.) à la lumière d’un événement imprévisible (comme la pandémie actuelle).

Alors que le temps de Lightfoot avec Marvel a été relativement bref, la course de Zbyszewski remonte aux débuts d’ABC Agents de Marvel de S.H.I.E.L.D., la toute première série scénarisée originale de la bande dessinée. Actuellement, Zbyszewski sert de showrunner sur la prochaine série dramatique Hulu de Marvel Helstrom. Zbyszewski devrait achever les travaux de post-production sur le Tom Austen– vedette des studios ABC Signature et Marvel, qui a pu envelopper la production physique avant le déclenchement de la crise sanitaire. Développé par l’ancien directeur de Marvel TV Jeph Loeb, Helstromet séries animées pour adultes M.O.D.O.K. et Hit Monkey sont les seuls nouveaux projets de Loeb à avoir survécu à la fusion de l’équipe de télévision de Marvel dans le Kevin Feige-run, englobant tous les studios Marvel.

Plus tôt cette année, Hulu Vice-président principal des originaux Craig Erwich a révélé qu’il avait projeté les quatre premiers épisodes de Helstrom et il a aimé ce qu’il a vu, en particulier les aspects d’horreur de Helstrom: « Je suis vraiment excité à ce sujet. Et c’est définitivement un coin différent de l’univers Marvel en termes d’horreur. » Pour Erwich, il y avait un autre aspect de la série qui se démarquait: « C’est une vision vraiment unique d’un spectacle d’horreur qui a une situation familiale très unique au centre. » La série met en vedette Austen (Grantchester, Les Royals) comme Daimon Helstrom, Sydney Lemmon (Peur de The Walking Dead) comme Ana Helstrom, Elizabeth Marvel (Patrie, les histoires de Meyerowitz) comme Victoria Helstrom, Robert Wisdom (Ballers, Watchmen) en tant que gardien, June Carryl (Mindhunter, Dead Women Walking) comme Dre Louise Hastings, Ariana Guerra (Raising Dion, Insatiable) comme Gabriella Rosetti, Alain Uy (The Passage, Paper Tigers) comme Chris Yen, Daniel Cudmore (X Men et crépuscule franchises) comme Keith Spivey, et David Meunier (Justifié) comme Finn Miller.

