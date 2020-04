MARVEL met en évidence le matériel de tous âges dans les dernières remises en profondeur uniquement numériques

Crédits: Marvel Comics



Crédits: Marvel Comics



Communiqué de presse

Vous cherchez des aventures de bandes dessinées passionnantes que toute la famille peut apprécier? La boutique Marvel Digital Comics vous a couvert avec la vente de lecture de la famille MARVEL! Grâce au 26/04 23 h HE, obtenez 67% de réduction sur les collections contenant des histoires pleines d’action que les lecteurs de tous âges adoreront. Ces contes amusants sont le moyen idéal pour présenter aux nouveaux lecteurs leurs super-héros de bandes dessinées préférés des Avengers à Spider-Man. Voici quelques suggestions pour vous aider à démarrer!

Il y a beaucoup de choix pour les fans des héros les plus puissants de la Terre comme Marvel Action Avengers Vol. 1: Nouvelles aventures de Danger et Marvel The Avengers Vol. 1: Héros assemblés. Ces collections exaltantes présentent les plus grands héros de Marvel comme Iron Man et Captain America sauvant le monde des menaces de taille gigantesque!

Crédits: Marvel Comics



Crédits: Marvel Comics



Et les fans de Spider-Man peuvent se joindre au plaisir avec Marvel Action Spider-Man Vol. 1: New Beginning et Marvel Adventures Spider-Man Vol. 1: Les Six Sinistres. Les lecteurs suivront les aventures du Web-fronde de Peter Parker ainsi que d’amis comme Miles Morales et Gwen Stacy alors qu’ils s’attaquent aux plus grands méchants de Spidey, du Docteur Octopus à Venom!

Vous cherchez à initier les jeunes au monde des X-Men? Aventures des X-Men: Clear And Present Dangers rassemble des aventures de style animé de l’une des plus grandes époques des X-Men! Tout le monde sera ravi de ces histoires joyeuses mettant en vedette des équipes avec des héros comme Hulk et Spider-Man alors qu’ils affrontent Magneto, Apocalypse, M. Sinister et plus encore! Ces collections sont le moyen idéal pour les enfants d’explorer les thèmes et les personnages qui font de X-Men l’une des franchises les plus appréciées de Marvel. Ces collections sont le moyen idéal pour les enfants d’explorer les thèmes et les personnages qui font de X-Men l’une des franchises les plus appréciées de Marvel.

Crédits: Marvel Comics



Crédits: Marvel Comics



Avec plus de 100 collections au choix, la VENTE DE LECTURE EN FAMILLE MARVEL est l’occasion pour votre famille de faire le plein de superbes bandes dessinées Marvel qui divertiront tout le monde! Construisez votre collection numérique aujourd’hui et gardez les yeux ouverts pour de nouvelles ventes numériques à venir dans la boutique Marvel Digital Comics!

Tous les achats dans la boutique Marvel Digital Comics sont ajoutés à votre bibliothèque personnelle et peuvent être lus sur n’importe quel navigateur Web, ou dans l’application Marvel Comics sur iPhone®, iPad® et certains appareils Android ™! Notre fonctionnalité de panneau intelligent offre une expérience de lecture intuitive, idéale pour tous les types d’utilisateurs d’appareils mobiles et de tablettes!

* L’offre expire le 26/04 à 23h00 HAE. Compte Marvel et connexion Internet requis pour accéder aux bandes dessinées numériques.