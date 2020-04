Marvel Future Fight reçoit une nouvelle mise à jour de Black Widow

Marvel Future Fight prépare une réunion de famille alors que la mise à jour Black Widow du jeu apportera des personnages du film. La mise à jour ajoute deux nouveaux personnages au fur et à mesure que vous incarnez Yelena Belova et Red Guardian, qui peuvent être collectés et joués à partir d’aujourd’hui. En plus de cela, quatre nouveaux uniformes ont été ajoutés, y compris des uniformes sur le thème du film pour Black Widow, Yelena Belova, Red Guardian et Taskmaster. L’intérêt de la mise à jour doit coïncider avec la sortie du film, qui devait sortir le 24 avril. Mais lorsque le coronavirus s’est produit, cela a pratiquement tué la saison de cinéma jusqu’en juillet 2020. De plus, le film Black Widow ne sortira qu’en novembre de cette année. Mais Netmarble ne vous refusera pas le nouveau contenu jusque-là, vous pouvez donc en profiter pour l’instant jusqu’à la sortie du film. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ci-dessous avec la bande-annonce du contenu.

La mise à jour d’aujourd’hui introduit également une nouvelle bataille légendaire sur le thème de la veuve noire. La nouvelle bataille ajoute trois nouvelles étapes composées d’arrière-plans et de personnages qui apparaissent dans Marvel. Veuve noire. Future Pass, un nouveau système qui permet aux joueurs de gagner des points de passage en progressant dans le contenu existant pendant la saison pour obtenir des récompenses à chaque point de passe, a également été ajouté au jeu. En achetant un produit Pass, vous pouvez mettre à niveau le Future Pass pour obtenir de meilleures récompenses. De plus, Black Widow possède de nouvelles compétences ultimes et peut désormais être mise à niveau vers le niveau 3, tandis que la fonctionnalité « Réveiller le potentiel » de Red Guardian est désormais déverrouillée. La fonctionnalité «Realize Potential» est également déverrouillée pour Yelena Belova, Red Guardian, Daredevil, Mockingbird et Agent 13. De plus, de nouvelles étapes 11-15 ont été ajoutées à MARVEL Future Fightle mode Mission dimensionnelle. D’autres améliorations ont été apportées pour la commodité des joueurs, notamment des mises à jour de la S.H.I.E.L.D Academy.

