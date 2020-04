MARVEL confirme qu’il n’y a pas de nouvelles versions la semaine prochaine

Crédits: Marvel Comics



Un porte-parole de Marvel Comics a confirmé que la société poursuivrait son hiatus à partir de nouvelles versions de bandes dessinées, sans nouvelles versions – imprimées ou numériques – pour la semaine du 27 avril.

Il s’agit de la cinquième semaine consécutive où les éditeurs de New York n’ont pas publié de nouvelles bandes dessinées – six pour ceux qui achètent leurs bandes dessinées auprès de détaillants de bandes dessinées britanniques.

L’arrêt fin mars du principal distributeur de bandes dessinées de Direct Market a entraîné la fermeture presque complète de nouvelles bandes dessinées de Marvel, DC, Image et d’autres magasins de bandes dessinées. DC a continué à expédier de nouveaux OGN et collections aux détaillants dans son canal de librairie, et a continué – et même élargi – sa production de bandes dessinées numériques.

Alors que Marvel a déjà publié des bandes dessinées numériques dans le passé via comiXology et son propre site Web, aucune n’était prévue pour avril (ou des mois après) et l’éditeur n’en a pas annoncé dans l’intervalle.

La semaine prochaine, DC commencera à utiliser les nouveaux distributeurs Direct Market Lunar et UCS pour livrer de nouvelles bandes dessinées aux magasins de bandes dessinées participants. À ce jour, aucun autre éditeur de bandes dessinées n’a annoncé son intention de commencer à utiliser le nouveau service.