Marvel Comics : retour en grande pompe des bandes dessinées dans une nouvelle vidéo

Malgré les différents impacts à l’échelle internationale du Covid-19, les créateurs de Marvel ont récemment annoncé dans une vidéo inédite la sortie de nouvelles bandes dessinées.

Le rédacteur en chef C. B. Cebulski ainsi que d’autres créateurs de Marvel ont récemment publié une vidéo qui célèbre le retour des sorties hebdomadaires inédites de leurs bandes dessinées dans les magasins habituels. Ils ont profité de cette annonce pour souhaiter aux fans un excellent retour sur leur plateforme préférée. Depuis les années 60, sous la houlette de Stan Lee, les éditions Marvel n’ont pas cessé de publier les aventures des super-héros américains les plus célèbres. Ils ont tous la particularité de partager le même univers.

Les bandes dessinées de Marvel Comics déjà dans les magasins depuis le 27 mai 2020



Les créateurs de Marvel Comics, à l’instar de C. B. Cebulski, ont récemment publié une vidéo inédite annonçant leur intention de relancer la production hebdomadaire de bandes dessinées. Chose promise chose due, la reprise des ventes a été faite depuis le 27 mai dernier. Ainsi, les fans vont retrouver leurs super-héros préférés grâce à la sortie de nouveaux numéros d’Avengers, de Spider-Man, de Black Panther, de Captain America et bien d’autres. Et ce n’est pas tout ! Les bandes dessinées officielles qui devraient arriver pour les semaines qui suivent ont également été détaillées. On remarque aussi les changements de titres prioritaires pour certaines créations alors que les magasins sont sur le point de redémarrer leurs activités. Tout cela signifie que les fans peuvent désormais marquer leur calendrier pour connaître les sorties des autres éditions.

À l’évidence, Marvel a finalement décidé de faire fonctionner ses presses à partir de cette fin du mois, parallèlement à DC Comics qui a, depuis quelques semaines, expédié de nouveaux livres. Afin de faire plaisir aux fans, le premier lot des nouveaux numéros comprend Amazing Spider-Man # 43, Stars Wars : Doctor Aphra # 1, Avengers # 33, Marauders # 10, et enfin, Venom # 25. La semaine suivante, on aura droit à huit livres de poche, des livres d’affiche ainsi que des couvertures cartonnées, dont Ghost Rider Vol. 1, Classic Mephisto, Amazing Mary Jane Vol. 1 et plus encore. À partir du 10 juin 2020, les fans pourront découvrir la livraison d’un autre lot comprenant Black Cat # 11, Deadpool # 5, Daredevil # 20, Miles Morales : Spider-Man # 17, Excalibur # 10 et New Mutants # 10. Concrètement, pour le plaisir des fans, le calendrier de Marvel comprend des sorties hebdomadaires jusqu’au 8 juillet prochain. Par ailleurs, l’éditeur a confié que les autres sorties de bandes dessinées de Marvel seront communiquées à une date ultérieure.

La nouvelle vidéo de Marvel Comics

Intitulée « Happy New Comic Book Day From Marvel ! », la vidéo s’ouvre avec le rédacteur en chef de Marvel, C. B. Cebulski, qui s’exclame : « Marvel Comics est de retour ! ». Ensuite, il enchaîne avec la présentation de certains de ses amis pour souhaiter à tous une bonne et heureuse journée de la bande dessinée. Ainsi, on remarque dans cette vidéo la présence de :

Leah Williams (X-Factor),

Carmen Carnero (Captain Marvel),

Iban Coello (Venom),

Pepe Larraz (House of M),

Gerry Duggan (Marauders),

Jason Aaron (Avengers),

Declan Shalvey (Punisher vs Barracuda),

Humberto Ramos (Strange Academy),

Rachelle Rosenberg (Star Wars : Doctor Aphra),

Greg Land (Symbiote Spider-Man),

Javier Garron (Spider-Man : Miles Morales),

Mark Brooks (X of Swords),

Matt Rosenberg (Hawkeye : Freefall),

Tini Howard (Excalibur).

Cebulski termine la vidéo en remerciant les fans et les créateurs pour leur dévouement et leur soutien. Il a ainsi déclaré que « c’est un monde vraiment bizarre à l’extérieur de notre fenêtre ces jours-ci, mais je sais juste que le cœur et l’héroïsme que vous trouvez dans les pages de Marvel Comics vont égayer tous nos jours. »

Quant aux créateurs, ils encouragent les lecteurs et les fans à visiter leurs magasins de bandes dessinées locaux afin de retrouver leurs super-héros. La vidéo envoie un message fort qui marque le grand retour à la normale des bandes dessinées de Marvel Comics.