Marvel Black Widow : les joueurs de la NBA auront droit à l’avant-première du film

Les joueurs de la NBA auront la possibilité de voir Black Widow et d’autres films de Disney qui ne sont pas encore sortis dans le cadre du nouveau plan de la NBA pour jouer à Disney World.

La NBA et Disney ont tous deux été touchés par la pandémie de coronavirus. La NBA a cessé de jouer en mars, et pratiquement toutes les autres organisations sportives lui ont emboîté le pas. Pendant ce temps Disney, qui devait sortir le 1er mai « Black Widow », a vu tout son calendrier de film retardé. Ce film est actuellement prévu pour le 6 novembre, ce qui, espérons-le, donnera aux fans de Marvel suffisamment de temps pour visiter les salles de cinéma en toute quiétude.

Avec le retard de Black Widow et d’autres films, ainsi que la fermeture de parcs à thème et de compagnies de croisière, Disney a été dans une situation difficile durant cette pandémie. C’est probablement en partie la raison pour laquelle ils ont conclu un accord avec la NBA pour que la saison 2019-2020 se termine au complexe ESPN Wide World of Sports de Disney World.

Les deux premiers ont commencé les négociations le mois dernier, les propriétaires de la NBA approuvant le plan d’un championnat dans une « bulle » quelques semaines plus tard. Les joueurs devront rester dans la zone Disney World pendant le reste de la saison, qui devrait commencer le 31 juillet. Ils séjourneront également à Disney World Resorts.

Il semble que les joueurs et leurs familles profiteront d’une installation plus que confortable durant leur séjour à Disney World. Selon le journaliste Keith Smith, ils auraient accès aux films de Disney, ce qui par ricochet « inclura probablement des films qui n’ont pas été diffusés au grand public, dont Black Widow de Marvel ». C’est tout un avantage pour les joueurs et leurs familles, surtout si l’on considère le nombre de films Disney qui attendent une sortie en salle digne de ce nom en ce moment.

Per Walt Disney World Sources: Outside entertainment may be brought in. Those details are being negotiated with the NBA. This could include bands, DJs and comedians.