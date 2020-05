MARVEL ajoute «NUFF SAID, KORVAC QUEST, plus de« joyaux cachés »à la bibliothèque numérique

Crédits: Marvel Comics



Marvel met en évidence plusieurs contes classiques de bandes dessinées vintage ajoutés à sa bibliothèque numérique sous le nom de « Hidden Gems ».

Voici ce qui est proposé dans l’événement Hidden Gem, y compris les histoires des Avengers, X-Men, Fantastic Four, Deadpool, et plus encore.

AVENGERS: GUERRES SOUTERRAINES – Le métro est parti en guerre! Lava Men, Moloids et plus combattent les Deviants et les Avengers sont pris dans le collimateur! La Terre la plus puissante peut-elle empêcher la zone de guerre de se propager au-dessus du sol?

DÉFENSEURS: RETOUR DES DÉFENSEURS – Quel mystère pourrait être si universel que les défenseurs originaux se réuniraient? Démons, sorts, possessions … partout dans le monde. L’équipe de super-héros originale non-équipe se réunira une fois de plus pour sauver le monde!

QUATRE FANTASTIQUES: KORVAC QUEST – Le tyran du 31ème siècle est-il revenu? Korvac est-il revenu à notre époque? Et quel rôle joue Galactus dans tout cela? Ce mystère s’étendra sur le cosmos et de nombreux siècles alors que les Quatre Fantastiques, Thor, les Gardiens de la Galaxie et Silver Surfer se battront pour préserver notre univers!

X-MEN: BETRAYALS – Les X-Men ont persévéré parce qu’ils sont d’abord une famille. Mais ils ne sont pas étrangers aux trahisons choquantes de leurs rangs. Du choix choquant de Colossus rejoignant Magneto sur les X-Men, à la révélation que Gambit a aidé M. Sinister pendant le massacre mutant, les X-Men ont été secoués par ceux qu’ils considéraient comme de la famille. De plus, assistez au retour de Warren Worthington en tant que Cavalier Apocalypse connu sous le nom d’Archange et Bishop essayant d’empêcher son horrible chronologie future en tuant quelqu’un sur son chemin, même s’il s’agit de ses propres coéquipiers X-Men!

X-MEN: NUFF SAID – Les héros mutants des X-Men entrent dans l’événement Nuff Said! La narration va à un autre niveau car ces histoires sont racontées sans dialogue! De l’entrée dans le paysage psychique de l’esprit de Xavier à l’assemblage des X-Corps, voici une collection à ne pas manquer!

DEADPOOL: LES COUVERTURES VARIANTES # 1 – Le Merc With A Mouth ne fermera jamais… même quand il est sur une variante de couverture! Découvrez votre anti-héros préféré qui brise le quatrième mur alors qu’il orne une galerie de couvertures de variantes d’artistes à couper le souffle, notamment Leinil Yu, Greg Land, Elizabeth Torque et bien d’autres!