Marvel abat avec CGI Chadwick Boseman dans Black Panther 2

Suite à la tragique nouvelle plus tôt cette année selon laquelle Chadwick Boseman était décédé après une bataille silencieuse de quatre ans contre le cancer du côlon, des rumeurs ont récemment fait surface pour suggérer qu’un doublé numérique de l’acteur ridiculement talentueux pourrait être utilisé dans Black Panther 2.

Heureusement, ces rumeurs ont été bel et bien écrasées.

Dans une interview avec Clarin, la vice-présidente exécutive de Marvel Studios, Victoria Alonso, a abordé cette spéculation et l’a carrément rejetée.

Non, il n’y a qu’un seul Chadwick, et il n’est pas avec nous. Notre roi, malheureusement, est mort dans la vraie vie, pas seulement dans la fiction, et nous prenons un peu de temps pour voir comment nous revenons à l’histoire et ce que nous faisons pour honorer ce chapitre de ce qui nous est arrivé qui était si inattendu, si douloureux, si terrible, vraiment. Nous devons réfléchir attentivement à ce que nous allons faire, et comment, et réfléchir à la manière dont nous allons honorer la franchise.